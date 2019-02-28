Pakistan hava sahası uçuşlara geçici olarak açılıyor

Pakistan’ın Sivil Havacılık İdaresi’nden (CAA) bugün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının ticari havacılık için geçici olarak uçuşlara açılacağı bildirildi. Açıklamayı takiben Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) birkaç seferin bu akşam başlayacağını açıkladı. PIA tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, "Pakistan’ın hava sahasını geçici olarak açma kararının ardından PIA, BAE ve Suudi Arabistan uçuşları başlayacak" ifadeleri yer aldı. PIA, Cidde, Dubai, Madina ve Dammam’a uçuşlarının bugün başlayacağını açıkladı.

PIA tarafından yapılan açıklamada, "Yolcuların havaalanına gitmeden önce çağrı merkezimizden bizimle iletişime geçmeleri rica ediliyor" bilgisi paylaşıldı.

Medyada yer alan haberlere göre, Pakistanlı hacılar uçuşlar yeniden başlatılıncaya kadar Mekke ve Medine’de ağırlanıyor.

Pakistan’da tüm yerel ve uluslararası ticari uçuşlar, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilimin ardından dün askıya alınmıştı.

OYNAT 01:21 Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı” Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Hintli pilot, 'Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim, çay harika teşekkür ederim' dedi.

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OYNAT 00:52 Hintli pilotların yakalanma videoları ortaya çıktı Pakistan'ın, hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürdüğünü ve iki pilotu ele geçirdiğini duyurmasının ardından, pilotların yakalanma anına dair görüntüler ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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