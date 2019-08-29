Dünya Pakistan Hindistan ile sıcak savaş için tarih verdi
ASYA

Pakistan Hindistan ile sıcak savaş için tarih verdi​

Pakistan Hindistan ile sıcak savaş için tarih verdi

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan Keşmir krizinin, iki ülke arasında sıcak çatışmaya dönüşmek üzere olduğunun yeni sinyali verildi. Pakistan'ın Demiryolları Bakanı Ahmed, Pakistan ile Hindistan arasında çıkması muhtemel savaşın ekim ya da kasım ayında gerçekleşebileceğini belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Pakistan-Hindistan arasındaki savaş.
Pakistan-Hindistan arasındaki savaş.

Pakistan'ın Demiryolları Bakanı Raşid Ahmed, iki ülke arasında çıkması muhtemel ''tam kapsamlı bir savaşın ekim ya da kasım ayında''gerçekleşebileceğini söyledi.

Son savaş olacak

Pakistan Today’de yer alan habere göre, memleketi Rawalpindi’deki bir açılışta konuşan bakan Ahmed, ''Keşmir’in özgürlüğü için son çatışma zamanı geldi. Hindistan’la yapılacak savaş, bu sefer son olacak''ifadelerini kullandı.

BM'nin niyeti olsa şimdiye çözerdi

Star'daki habere göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin şimdiye dek Keşmir’le ilgili bir referandum gerçekleştirmiş olması gerektiğini vurgulayan Ahmed,''Eğer sorunu çözmeye niyetleri olsaydı, bunu şimdiye dek hallederlerdi. İşgal altındaki vadinin halkıyla birlikte olmalıyız. Bu kapsamda Muharrem ayının 10’undan (9 Eylül) sonra Keşmir’i ziyaret edeceğim'' diye konuştu.

Bölgenin demografisi

Hindistan hükümeti tarafından 2011'deki son nüfus sayımına göre, Cammu Keşmir'in toplam nüfusu 12,5 milyon. Bölgedeki nüfusun, yüzde 68,3'ü Müslüman, yüzde 28,4'ü Hindu ve yaklaşık yüzde 1'i Budistlerden oluşuyor.

  • Keşmir Vadisi yüzde 94,4 Müslüman nüfusa sahipken, Cammu bölgesi yüzde 62,5 Hindu ve yüzde 33,4 Müslümanlardan oluşuyor.

Cammu, yüzde 60'ının Müslüman olduğu Chenab Vadisi'ni oluşturan iki bölge ve yüzde 74,5'inin Müslüman olduğu Pir Panchal'ın dahil olduğu üç alt bölgeye sahip.

Soğuk çöl olarak bilinen Ladakh'ın nüfusu 274 bin. Bölge nüfusunun yüzde 46,42'si Müslüman ve yüzde 39,6'sı Budist.

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