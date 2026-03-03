Yeni Şafak
Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişi öldü

3/03/2026, Salı
Afganistan tarafında toplam 464 kişinin öldü, yaralı sayısı da 665'i aştı.
Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonlar kapsamında Kabil tarafında toplam 464 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 665'i aştığını duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 665'i aştığını belirtti.

Kabil tarafında 188 kontrol noktası ile 192 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini bildiren Tarar, Afganistan'daki 56 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.




