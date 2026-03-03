Pakistan: Operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişi öldü

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonlar kapsamında Kabil tarafında toplam 464 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 665'i aştığını duyurdu.
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 665'i aştığını belirtti.
Kabil tarafında 188 kontrol noktası ile 192 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini bildiren Tarar, Afganistan'daki 56 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.