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Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırısında 40 sivilin öldüğünü açıkladı

Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırısında 40 sivilin öldüğünü açıkladı

11:1413/05/2025, Salı
AA
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Sindoor Operasyonu"nda aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 40 sivil yaşamını yitirdi
Sindoor Operasyonu"nda aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 40 sivil yaşamını yitirdi

Pakistan ordusu, Hindistan'ın ülkesine karşı başlattığı "Sindoor Operasyonu"nda aralarında 15 çocuğun da bulunduğu 40 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Söz konusu saldırı sonucu aralarında 15 çocuk ve 7 kadının da bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 121 sivilin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Hindistan tarafından düzenlenen "Sindoor Operasyonu"na dair güncel verilere ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu saldırı sonucu aralarında 15 çocuk ve 7 kadının da bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 121 sivilin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.


"Sindoor Operasyonu" neticesinde 11 ordu personelinin öldüğü ve 78 personelin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Pakistan'ın egemenliği ya da toprak bütünlüğüne herhangi bir meydan okuma girişimine, hızlı, tam kapsamlı ve kararlı bir karşılık verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.


İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise dün, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu yalnızca askıya aldıklarını belirterek, gerek görmeleri durumunda devam edebileceklerinin işaretini vermişti.



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