Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırısında 40 sivilin öldüğünü açıkladı

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Hindistan tarafından düzenlenen "Sindoor Operasyonu"na dair güncel verilere ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu saldırı sonucu aralarında 15 çocuk ve 7 kadının da bulunduğu 40 sivilin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 121 sivilin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

"Sindoor Operasyonu" neticesinde 11 ordu personelinin öldüğü ve 78 personelin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Pakistan'ın egemenliği ya da toprak bütünlüğüne herhangi bir meydan okuma girişimine, hızlı, tam kapsamlı ve kararlı bir karşılık verilecektir." ifadesi kullanıldı.