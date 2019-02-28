Dünya Pakistan Pilotlar cuma günü serbest bırakılacak
ASYA

Son Dakika: ​Pakistan: Pilotlar cuma günü serbest bırakılacak

Pakistan: Pilotlar cuma günü serbest bırakılacak

Pakistan Başbakanı İmran Han, esir Hintli pilotu barış göstergesi olarak cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İmran Khan, Pakistan Başbakanı.
İmran Khan, Pakistan Başbakanı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, gözaltında bulunan Hint pilotun ‘barış göstergesi olarak’ yarın Hindistan’a teslim edebileceklerini söyledi.

“TÜM OLUMLU ADIMLAR İÇİN HAZIRIZ”

14 Şubat’ta Keşmir’in Pulwama bölgesinde Hint askerlerine yönelik düzenlenen saldırıya dair dosyanın kendisine yeni ulaştığını söyleyen Kureyşi, “Henüz dosyayı inceleme şansım olması. Geçen akşam, kabine toplantısında parlamento liderleriyle kısa bir konuşma yaptık. Birleşik bir oturum yapılacak ve belirtmek isterim ki dosyayı açık bir yürekle inceleyeceğiz. Hindistan’ın dosyayı daha önce göndermiş olmasını dilerdim. İlk önce saldırı düzenleyip daha sonra dosyayı gönderdiler. Eğer ilk dosyayı göndermiş ve Pakistan’ın cevabını beklemiş olsalardı, saldırıya gerek kalmazdı. Pilotu barış göstergesi olarak yarın teslim edebiliriz. Tüm olumlu adımlar için hazırız.” ifade etti.

Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”
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Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”
Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Hintli pilot, 'Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim, çay harika teşekkür ederim' dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, gerginliği azaltacak adımlarının atılmasının bir zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek “Tüm konular diyalog yoluyla çözülmelidir” dedi.

Ayrıca Kureyşi açıklamasında, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda konuşmaya ve barış çağrısını bir adım öteye taşımaya hazır olduğunu belirtti.

Hintli pilotların yakalanma videoları ortaya çıktı
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Hintli pilotların yakalanma videoları ortaya çıktı
Pakistan'ın, hava sahasına giren Hindistan'a ait 2 uçağı düşürdüğünü ve iki pilotu ele geçirdiğini duyurmasının ardından, pilotların yakalanma anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Hint savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
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Hint savaş uçağı düştü: 2 pilot öldü
Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi. Hint basını, Pakistan savaş uçaklarının Keşmir'de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurdu. Budgam'da gerçekleşen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği; uçağın düşme nedeninin araştırıldığı duyuruldu.


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