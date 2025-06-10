Pakistan savunma harcamalarını artırdı: Hindistan tehdidine karşı askeri kaynaklara ayrılan pay genişletildi

Hindistan ile gerilimin yaşandığı Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesinde savunma harcamalarına ayrılan bütçe yüzde 20 oranında artırıldı.

Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.