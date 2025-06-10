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Pakistan savunma harcamalarını artırdı: Hindistan tehdidine karşı askeri kaynaklara ayrılan pay genişletildi

Pakistan savunma harcamalarını artırdı: Hindistan tehdidine karşı askeri kaynaklara ayrılan pay genişletildi

18:3910/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
AA
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2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.
2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.

Pakistan, 2025-2026 mali yılı için 62,4 milyar dolarlık bütçe teklifini Ulusal Meclis'e sundu. Hindistan ile gerilim nedeniyle savunma harcamaları yüzde 20 artırılarak 9 milyar dolara çıkarıldı. Genel bütçe ise geçen döneme göre yüzde 6,9 azaltıldı.

Hindistan ile gerilimin yaşandığı Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesinde savunma harcamalarına ayrılan bütçe yüzde 20 oranında artırıldı.

Pakistan'da 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçesi teklifi, başkent İslamabad'daki Ulusal Meclis'e sunuldu.

Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme kıyasla yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi.

62,4 milyar dolarlık bütçe ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 düşürüldü.

2025-2026 mali bütçesinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi konuldu.


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