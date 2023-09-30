Pakistan’da çifte cami saldırısı: En az 55 ölü

Pakistan'da bombalı saldırı.
Pakistan’da bir gün içerisinde 2 farklı bombalı saldırı gerçekleşti. Belucistan eyaletinde bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 52 kişi öldü 130’dan fazla kişi yaralandı. Saldırı, Mastung şehrinde Hazreti Muhammed’in (sav) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Camii yakınında düzenlendi. Mastung polisinden Attahul Munim saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğunu aktardı. Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı. Belucistan eyalet valisi Atta Ullah, ölenler arasında üst düzey bir polis memuru Muhammed Navaz'ın da bulunduğunu söyledi.
İKİNCİ PATLAMA CUMA NAMAZI ÇIKIŞI
Yine Belucistan’da, Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Hangu Bölgesi Polis Memuru Nisar Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada ilk patlamanın karakolun girişinde meydana geldiğini, ardından çok sayıda kişinin olay yerinde toplandığını söyledi. Ahmed, "Birkaç dakika sonra polis karakolunun bulunduğu camide başka bir patlama daha meydana geldi" dedi. İkinci patlamanın cuma hutbesi sırasında meydana geldiğini belirten Ahmed, "Patlamanın etkisiyle caminin çatısı çöktü. Enkaz altında 30-40'a yakın kişi mahsur kaldı" ifadelerini kullandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.