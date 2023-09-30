Pakistan’da çifte cami saldırısı: En az 55 ölü

Pakistan’da bir gün içerisinde 2 farklı bombalı saldırı gerçekleşti. Belucistan eyaletinde bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 52 kişi öldü 130’dan fazla kişi yaralandı. Saldırı, Mastung şehrinde Hazreti Muhammed’in (sav) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Camii yakınında düzenlendi. Mastung polisinden Attahul Munim saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğunu aktardı. Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı. Belucistan eyalet valisi Atta Ullah, ölenler arasında üst düzey bir polis memuru Muhammed Navaz'ın da bulunduğunu söyledi.