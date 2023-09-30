|
Dünya

Pakistan’da çifte cami saldırısı: En az 55 ölü

Pakistan’da Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Mevlid Kandili nedeniyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Camii yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi. İntihar saldırısında 52 kişi öldü 130’dan fazla kişi yaralandı. Yine aynı eyalette dün cuma namazı sırasında yapılan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

04:00 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Pakistan'da bombalı saldırı.

Pakistan'da bombalı saldırı.

Pakistan’da bir gün içerisinde 2 farklı bombalı saldırı gerçekleşti. Belucistan eyaletinde bir cami yakınında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 52 kişi öldü 130’dan fazla kişi yaralandı. Saldırı, Mastung şehrinde Hazreti Muhammed’in (sav) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Camii yakınında düzenlendi. Mastung polisinden Attahul Munim saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğunu aktardı. Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı. Belucistan eyalet valisi Atta Ullah, ölenler arasında üst düzey bir polis memuru Muhammed Navaz'ın da bulunduğunu söyledi.

İKİNCİ PATLAMA CUMA NAMAZI ÇIKIŞI

Yine Belucistan’da, Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki bir camide cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırı 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Hangu Bölgesi Polis Memuru Nisar Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada ilk patlamanın karakolun girişinde meydana geldiğini, ardından çok sayıda kişinin olay yerinde toplandığını söyledi. Ahmed, "Birkaç dakika sonra polis karakolunun bulunduğu camide başka bir patlama daha meydana geldi" dedi. İkinci patlamanın cuma hutbesi sırasında meydana geldiğini belirten Ahmed, "Patlamanın etkisiyle caminin çatısı çöktü. Enkaz altında 30-40'a yakın kişi mahsur kaldı" ifadelerini kullandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.




#Pakistan
#Saldırı
#Vefat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Benfica - Porto Canlı Skor - Canlı Sonuç