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Dünya

Pakistan'da 'kırmızı göz' salgını: Tablo giderek ağırlaşıyor

Pakistan'da ülkenin çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı giderek artıyor. Pencap Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, eylülde şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 oldu. Son bir haftada ise Pencap’ta 40 binin üzerinde vaka rapor edildi.

00:14 . 29/09/2023 Friday
AA
'Kırmızı göz' hastalığı

'Kırmızı göz' hastalığı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde eylülde şu ana kadar bulaşıcı "kırmızı göz" (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133'e yükseldi.

Dawn gazetesindeki habere göre, ülkenin çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı giderek artıyor.

Pencap Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, eylülde şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 oldu.

Son bir haftada ise Pencap’ta 40 binin üzerinde vaka rapor edildi.

Pencap eyaleti geçici hükümet Başbakanı Muhsin Raza Nakvi, söz konusu hastalık nedeniyle özel ve devlet okullarında eğitime ara verildiğini belirtti.

Öte yandan Hayber Pahtunhva eyaletinde de "kırmızı göz" hastalığına yakalananların sayısı 16 olarak açıklandı.

Uzmanlardan, halka "önlemlere uymaları" çağrısı

Sağlık uzmanları, "kırmızı göz" hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Uzmanlar, "kırmızı göz" hastalığı vakalarında her yıl artış yaşandığını ancak bu yıl salgının yoğunluğunun fazla olduğunu aktararak, vatandaşlardan önlemlere uymalarını istedi.

"Kırmızı göz" hastalığına yakalananlara, siyah gözlük takmasını tavsiye eden uzmanlar, bu kişilerin yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiğini vurguladı.


Sağlık Bakanı Koca'dan çocuklarda görülmeye başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu'na ilişkin paylaşım: Eris varyantında durum çok farklı
Sağlık Bakanı Koca'dan çocuklarda görülmeye başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu'na ilişkin paylaşım: Eris varyantında durum çok farklı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle eylülden itibaren görülmeye başlayan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada “Covid salgını başladığında, virüsü, geçirdiği mutasyonlara göre Alfa, Beta, ondan sonra Omicron olarak isimlendirmiştik. Bugün dünya genelinde de vakalarda bir miktar artışa neden olan Eris varyantına geldik. Salgın başladığında vücudumuz virüsü tanımıyordu. Şu anda durum çok farklı. Mutasyonla virüsün hasta etme gücü azaldı. Ayrıca vücudumuz da virüsü tanıyor. Eris varyantında şunu görüyoruz: Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte” diyerek Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamalarını paylaştı.


#kırmızı göz hastalığı
#konjonktivit
#pakistan
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