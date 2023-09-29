Pakistan'da 'kırmızı göz' salgını: Tablo giderek ağırlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle eylülden itibaren görülmeye başlayan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada “Covid salgını başladığında, virüsü, geçirdiği mutasyonlara göre Alfa, Beta, ondan sonra Omicron olarak isimlendirmiştik. Bugün dünya genelinde de vakalarda bir miktar artışa neden olan Eris varyantına geldik. Salgın başladığında vücudumuz virüsü tanımıyordu. Şu anda durum çok farklı. Mutasyonla virüsün hasta etme gücü azaldı. Ayrıca vücudumuz da virüsü tanıyor. Eris varyantında şunu görüyoruz: Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte” diyerek Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamalarını paylaştı.