Pakistan'da salgın tehlikesi

14 Haziran’dan beri devam eden muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketiyle büyük bir insani krizin yaşandığı Pakistan’da, insanlar bölgeye gönderilen yardımlara da ulaşamıyor. Selin altyapıya ağır hasar vermesi nedeniyle ihtiyaç sahipleri, yardımlara ulaşmak için saatlerce yürüyor. Hayber Pahtunhva eyaletinde selin çok sayıda köprü ve yolu yıkması sonucu, bazı şehirlerde kara yolu ulaşımı koptu.

AT VE EŞEKLERLE TAŞIYORLAR

Bunlardan biri olan, ülkenin turistik merkezlerinden Kalam şehrinin Svat Vadisi ile kara yolu bağlantısı tamamen kesildi. Bölgede kalan turistler, ordunun düzenlediği operasyonlar sonucu helikopterlerle tahliye edilirken Kalam halkı ise şehirde mahsur kalmış durumda. Şehir sakinleri ihtiyaç duydukları yardımlara ulaşabilmek için 40 kilometre uzaklıktaki Bahrain şehrine yürüyerek gidiyor. Kara yolu ulaşımının kesilmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemeler, at ve eşeklerle dağ yolu üzerinden farklı bölgelere taşınıyor.

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DAĞLARDAN SAATLERCE YÜRÜYORLAR

Kalam Vadisi'nde yaşayan Gulam Resul, vadinin sele teslim olduğunu, ev, iş yeri, arazi ne varsa her şeyin yıkıldığını söyledi. Svat Vadisi'yle kara yolu ulaşımının koptuğunu ve yolun yapımının 3-4 ayı bulabileceğini dile getiren Resul, "Kalam'dan Bahrain şehri 40 kilometre. Sabah 05.30'da yola çıktım. Yaklaşık 6 buçuk saat sonra Bahrain'e vardım. Yol olmadığı için dağlardan geldim" dedi. Her tarafın selin taşıdığı taşlarla dolu olduğuna işaret eden Resul, yolların bir an önce yapılmasını istediklerini kaydetti.

5 milyon kişi salgın riskiyle karşı karşıya

Pakistan’da sağlık uzmanları, selden etkilenen bölgelerde 5 milyon kişinin gelecek 4-12 hafta içinde salgın hastalığa yakalanacağı tahmininde bulundu. Ulusal basındaki haberlere göre, uzmanlar, selin etkili olduğu Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde halkın ishal, kolera, mide ve bağırsak iltihabı, tifo ve vektörel hastalıklara yakalanabileceği konusunda uyarı yaptı. Selin etkilediği bölgelerde temiz içme suyunun bulunmadığına işaret eden uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde çok sayıda çocuk ve yetişkinin ölebileceğini aktardı. Sel bölgelerinde halkın tifo ve koleraya karşı aşılanması gerektiğini vurgulayarak sıtmayı önleyici ilaçların da vektörel hatalıkları önleyebileceği kaydedildi. Sindh, Belucistan ve Hayber Pahtunhva'dan yüzlerce yılan ve köpek ısırığı vakaları geldiğine işaret eden uzmanlar, yetkililerden yılan ısırıklarına karşı panzehir ve kuduz aşısı üretmelerini talep etti.



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Öncesi

Tarım arazileri sular altında

qPakistan’da aylardır süren yağışlar nedeniyle tarım arazileri de büyük hasar gördü. Uyduya yansıyan görüntülerde, ülkenin karşı karşıya kaldığı felaketin boyutu gözler önüne serildi.

Sonrası

Öte yandan sebze üretiminin etkilendiği Pakistan, Afganistan ve İran’dan domates ve soğan ithal edecek. Pakistanlı yetkililer, gelecek 3 ay boyunca soğan ve domates kıtlığıyla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunuyor.

Türkiye yaraları sarıyor

Pakistan’daki sel felaketinin ardından su seviyesinin çekilmesiyle birlikte bölgede yaşanan insanlık dramı gözler önüne seriliyor. Türkiye selden etkilenen halka insani yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Barınma, temel gıda ve tıbbi malzemeleri hava yolu, kara yolu ve demir yolu ile bölge halkına gönderiyor. Pakistan'a sevk edilmek üzere, çadır ve insani yardım malzemelerini taşıyan İyilik Treni’nin 2. seferi bugün yola çıkıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı da acil yardım çalışmalarına başladı. Şu ana kadar Belucistan, Sind, Pencap, Khyber Pakhtunkhwa eyaletlerindeki 5 bin 965 aileye gıda dağıtımında bulunulurken, 1500 kişiye ise sıcak yemek ikram edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde çadır, hijyen paketi, su ve sanitasyon alanlarında planlama yapılıyor, Pakistan'ın desteğiyle de kurulacak çadırlara yer aranıyor.

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Çadırlar kurulmaya başladı

Bölgedeki son durumu anlatan Pakistan Daimî Delegasyon Ofisi Başkanı İbrahim Carlos, “Su seviyesi inmeye başladığı için tespit çalışmaları daha kapsamlı yapılabiliyor. Ölü sayısı 1200'e yaklaştı, 325'e yakın ev tamamen yıkıldı. Biz Türk Kızılay’ı olarak 300 aileye hijyen kiti, su bidonu, maddi destek veriyoruz. Türkiye’den yardım malzemeleri taşıyan 2 tır yola çıktı. Yardım malzemelerinin içinde 200 çadır, 335 sünger yatağı, 1900 battaniye, 140 kürek, 150 çizme, 20 tane yağmurluk Pakistan’a ulaşmak için hareket etti. İyilik treni ilk seferine çıktı. Yaklaşık 2 hafta sonra burada olmasını bekliyoruz” dedi. Ellerinde olan çadırları Pakistan devletine verdiklerini söyleyen Carlos, “Onlar uygun yer bulduklarında çadır kurulumlarını yapıyorlar. İnsanları çadırlara yerleştirmeye çalışıyorlar. Çadıra çok fazla ihtiyaç var. Aynı şekilde gıda ve hijyen kitlerine” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Pakistan için yardım seferberliği