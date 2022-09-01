Dünya Pakistanda salgın tehlikesi
ASYA

Pakistan'da salgın tehlikesi

İki ayı aşkın devam eden muson yağmurlarının oluşturduğu sel felaketi nedeniyle büyük insani krizin yaşandığı Pakistan’da, şimdi de salgın tehlikesi baş gösterdi. Ülkede 5 milyon kişinin gelecek 4-12 haftada su yoluyla taşınan vektörel salgın hastalığına yakalanacağı tahmin ediliyor. Sel bölgelerinde halkın tifo ve koleraya karşı aşılanması gerekiyor. 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği ve binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği ülkede temiz içme suyuna ulaşılamıyor.

Abone Ol Google News
Rabia Şenol Yeni Şafak
Pakistanda salgın tehlikesi
Pakistan’da sağlık uzmanları, selden etkilenen bölgelerde 5 milyon kişinin gelecek 4-12 hafta içinde salgın hastalığa yakalanacağı tahmininde bulundu.

14 Haziran’dan beri devam eden muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketiyle büyük bir insani krizin yaşandığı Pakistan’da, insanlar bölgeye gönderilen yardımlara da ulaşamıyor. Selin altyapıya ağır hasar vermesi nedeniyle ihtiyaç sahipleri, yardımlara ulaşmak için saatlerce yürüyor. Hayber Pahtunhva eyaletinde selin çok sayıda köprü ve yolu yıkması sonucu, bazı şehirlerde kara yolu ulaşımı koptu.

AT VE EŞEKLERLE TAŞIYORLAR

Bunlardan biri olan, ülkenin turistik merkezlerinden Kalam şehrinin Svat Vadisi ile kara yolu bağlantısı tamamen kesildi. Bölgede kalan turistler, ordunun düzenlediği operasyonlar sonucu helikopterlerle tahliye edilirken Kalam halkı ise şehirde mahsur kalmış durumda. Şehir sakinleri ihtiyaç duydukları yardımlara ulaşabilmek için 40 kilometre uzaklıktaki Bahrain şehrine yürüyerek gidiyor. Kara yolu ulaşımının kesilmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan malzemeler, at ve eşeklerle dağ yolu üzerinden farklı bölgelere taşınıyor.

DAĞLARDAN SAATLERCE YÜRÜYORLAR

  • Kalam Vadisi'nde yaşayan Gulam Resul, vadinin sele teslim olduğunu, ev, iş yeri, arazi ne varsa her şeyin yıkıldığını söyledi. Svat Vadisi'yle kara yolu ulaşımının koptuğunu ve yolun yapımının 3-4 ayı bulabileceğini dile getiren Resul, "Kalam'dan Bahrain şehri 40 kilometre. Sabah 05.30'da yola çıktım. Yaklaşık 6 buçuk saat sonra Bahrain'e vardım. Yol olmadığı için dağlardan geldim" dedi. Her tarafın selin taşıdığı taşlarla dolu olduğuna işaret eden Resul, yolların bir an önce yapılmasını istediklerini kaydetti.

5 milyon kişi salgın riskiyle karşı karşıya

Pakistan’da sağlık uzmanları, selden etkilenen bölgelerde 5 milyon kişinin gelecek 4-12 hafta içinde salgın hastalığa yakalanacağı tahmininde bulundu. Ulusal basındaki haberlere göre, uzmanlar, selin etkili olduğu Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde halkın ishal, kolera, mide ve bağırsak iltihabı, tifo ve vektörel hastalıklara yakalanabileceği konusunda uyarı yaptı. Selin etkilediği bölgelerde temiz içme suyunun bulunmadığına işaret eden uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde çok sayıda çocuk ve yetişkinin ölebileceğini aktardı. Sel bölgelerinde halkın tifo ve koleraya karşı aşılanması gerektiğini vurgulayarak sıtmayı önleyici ilaçların da vektörel hatalıkları önleyebileceği kaydedildi. Sindh, Belucistan ve Hayber Pahtunhva'dan yüzlerce yılan ve köpek ısırığı vakaları geldiğine işaret eden uzmanlar, yetkililerden yılan ısırıklarına karşı panzehir ve kuduz aşısı üretmelerini talep etti.

Öncesi
Öncesi

Tarım arazileri sular altında

qPakistan’da aylardır süren yağışlar nedeniyle tarım arazileri de büyük hasar gördü. Uyduya yansıyan görüntülerde, ülkenin karşı karşıya kaldığı felaketin boyutu gözler önüne serildi.

Sonrası
Sonrası

Öte yandan sebze üretiminin etkilendiği Pakistan, Afganistan ve İran’dan domates ve soğan ithal edecek. Pakistanlı yetkililer, gelecek 3 ay boyunca soğan ve domates kıtlığıyla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunuyor.

Türkiye yaraları sarıyor

  • Pakistan’daki sel felaketinin ardından su seviyesinin çekilmesiyle birlikte bölgede yaşanan insanlık dramı gözler önüne seriliyor. Türkiye selden etkilenen halka insani yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Barınma, temel gıda ve tıbbi malzemeleri hava yolu, kara yolu ve demir yolu ile bölge halkına gönderiyor. Pakistan'a sevk edilmek üzere, çadır ve insani yardım malzemelerini taşıyan İyilik Treni’nin 2. seferi bugün yola çıkıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı da acil yardım çalışmalarına başladı. Şu ana kadar Belucistan, Sind, Pencap, Khyber Pakhtunkhwa eyaletlerindeki 5 bin 965 aileye gıda dağıtımında bulunulurken, 1500 kişiye ise sıcak yemek ikram edildi. Ayrıca kısa süre içerisinde çadır, hijyen paketi, su ve sanitasyon alanlarında planlama yapılıyor, Pakistan'ın desteğiyle de kurulacak çadırlara yer aranıyor.

Çadırlar kurulmaya başladı

Bölgedeki son durumu anlatan Pakistan Daimî Delegasyon Ofisi Başkanı İbrahim Carlos, “Su seviyesi inmeye başladığı için tespit çalışmaları daha kapsamlı yapılabiliyor. Ölü sayısı 1200'e yaklaştı, 325'e yakın ev tamamen yıkıldı. Biz Türk Kızılay’ı olarak 300 aileye hijyen kiti, su bidonu, maddi destek veriyoruz. Türkiye’den yardım malzemeleri taşıyan 2 tır yola çıktı. Yardım malzemelerinin içinde 200 çadır, 335 sünger yatağı, 1900 battaniye, 140 kürek, 150 çizme, 20 tane yağmurluk Pakistan’a ulaşmak için hareket etti. İyilik treni ilk seferine çıktı. Yaklaşık 2 hafta sonra burada olmasını bekliyoruz” dedi. Ellerinde olan çadırları Pakistan devletine verdiklerini söyleyen Carlos, “Onlar uygun yer bulduklarında çadır kurulumlarını yapıyorlar. İnsanları çadırlara yerleştirmeye çalışıyorlar. Çadıra çok fazla ihtiyaç var. Aynı şekilde gıda ve hijyen kitlerine” şeklinde konuştu.

Pakistan için yardım seferberliği
GÜNDEM
Pakistan için yardım seferberliği

Pakistan’daki sel felaketi ülkenin tarihi mirasına zarar veriyor
DÜNYA
Pakistan’daki sel felaketi ülkenin tarihi mirasına zarar veriyor


Hz. Ali için çirkin sözler

Hz. Ali için çirkin sözler

​Musa Eroğlu sözleriyle tepki çekti: Suç duyurusu yapıldı.
Mega projede önemli eşik

Mega projede önemli eşik

​Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
Kılıçdaroğlunun Teknofest ziyareti

Selçuk Bayraktar: CHP'li vekillerin bize karşı iftiralarına sessiz kalıyor.

Deniz Harp Okulu Camisi dualarla açıldı.

Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp öğrencisi hayatını kaybetti.

​'Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.'

​İki gün önce evlenmişlerdi, üç kişiden biri hayatını kaybetti.

​Erdoğan: Ege'de taciz yaparak huzursuzluk çıkaranlar sadece maşadır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.