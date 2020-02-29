Pakistan’da tren ve otobüs çarpıştı: 18 ölü, 55 yaralı! Pakistan’da tren ve otobüs çarpıştı: 18 ölü, 55 yaralı Pakistan’da yolcu otobüsü ve trenin çarpışması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Haber Merkezi 29 Şubat 2020, 11:00 Son Güncelleme: 29 Şubat 2020, 11:02 İHA