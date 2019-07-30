Pakistan’da uçak düştü: 17 ölü

Spor

Adem Büyük Şampiyonlar Ligi'nde istediği takımları açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Adem Büyük, Şampiyonlar Ligi'nde rakip olarak Real Madrid ve Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile eşleşmek istediğini söyledi.