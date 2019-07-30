Dünya Pakistanda uçak düştü 17 ölü
ASYA

Pakistan’da uçak düştü: 17 ölü

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri personel 17 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Hayatını kaybedenler arasında uçağı kullanan 2 pilot da bulunuyor.
Hayatını kaybedenler arasında uçağı kullanan 2 pilot da bulunuyor.

Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağının başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri personel 17 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, PAF'a ait eğitim uçağı İslamabad'a 30 kilometre yakınlıktaki Mora Kalu bölgesinde düştü.

Rutin eğitim faaliyeti sırasında evlerin bulunduğu bölgeye düşen uçağın kazanın ardından alev aldığı belirtilen açıklamada, çevredeki bazı evlerin de yangından zarar gördüğü ifade edildi.

Kazanın ardından Ravalpindi kentindeki askeri kurtarma ekipleri, 1122 Rescue ilk yardım ekipleri ile itfaiye olay yerinde söndürme ve kurtarma çalışmaları başlattı.

Kazada 5'i asker, 12'si sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölen askerlerden ikisinin yarbay rütbesinde olduğu açıklandı.

Uçağın düşme nedenine ilişkin açıklama ise henüz yapılmadı.
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