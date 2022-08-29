Dünya Pakistandaki sel felaketinde can kaybı bin 61e yükseldi
ASYA

Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı bin 61’e yükseldi

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61’e yükseldiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı bin 61’e yükseldi
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı bin 61’e yükseldi

Pakistan’da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), sel felaketinde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 61’e yükseldiğini duyurdu.



Yetkililer 33 milyondan fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti. NDMA sel nedeniyle 2 milyon dönümden fazla ekili arazinin ve 3 bin 457 kilometre yolun yok olduğunu duyurdu.


Ayrıca yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada, ülkede sel nedeniyle 719 bin 558 büyükbaş hayvanın telef olduğu, 149 köprünün çöktüğü ve 170 dükkanın yıkıldığı belirtilmişti.

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