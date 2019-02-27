Dünya Pakistandan açıklama 2 Hint uçağını vurduk
ASYA

Pakistan'dan açıklama: 2 Hint uçağını vurduk

Pakistan'dan açıklama: 2 Hint uçağını vurduk

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi. Sabah saatlerinde gelen 2 Hint uçağının düştüğü haberlerini Pakistan doğruladı.

Haber Merkezi DHA
Keşmir'de düşürülen Hint uçağından ilk görüntü
Keşmir'de düşürülen Hint uçağından ilk görüntü

Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesinde, tansiyon yeniden yükseldi.
Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor, Pakistan havasahasında, 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü; bir pilotun ise askerler tafarından gözaltına alındığını duyurdu.

DHA


Hint basını, Pakistan savaş uçaklarının Keşmir'de Nowshera bölgesine girdiğini; bölgedeki sıcak gelişmeler üzerine havalanan Hindistan ordusuna ait bir MiG jetinin düştüğünü duyurdu. Budgam'da gerçekleşen olayda 2 pilotun hayatını kaybettiği; uçağın düşme nedeninin araştırıldığı duyuruldu.
Yaşanan gelişmeler üzerine Keşmir'deki Srinagar Havalimanı üç saat süre ile uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Hint ordusuna ait uçağın enkazı.

Hindistan'da korkutan gelişme: Savaş uçağı düştü pilotlar öldü
DÜNYA
Hindistan'da korkutan gelişme: Savaş uçağı düştü pilotlar öldü

Hint jetleri Pakistan’a girdi: Ağır tahrik
DÜNYA
Hint jetleri Pakistan’a girdi: Ağır tahrik

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü başladı

​Türkiye'yi çevreleyen 3 denizde ilk kez aynı anda tatbikat.
Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
İki ülke arasında büyük gerilim

İki ülke arasında büyük gerilim

​Hindistan'da savaş uçağı düştü, pilotlar öldü.
Her işçi için bin 618 TL destek

Her işçi için bin 618 TL destek

​Devletin işe alınacak işçi için desteği belirlendi.
Tarihi bankayeniden kuruluyor

Tarihi bankayeniden kuruluyor

​BDDK onay verdi, en kısa sürede şubeleşecek.
8 il için kar alarmı

8 il için kar alarmı

Şiddetli geliyor, ​Meteoroloji'den il il uyarı.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı
15 bin polisalımı müjdesi

15 bin polisalımı müjdesi

​Bakan Soylu'dan iş arayanlara müjdeli haber.

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

Bay Kemal SGKyı batırmak istiyor

CHP finansöründeki EYT'lilerin istekleri SGK'yı felce uğratır.

28 Şubat tarihe gömüldü

28 Şubat tarihe gömüldü

Bin yıl sürecek denilen darbe birkaç yılda çöktü.
CHP çöpe battı

CHP çöpe battı

1990'lı yılları aratmayan görüntüler oluştu.
Bu dünyada adalet görmedik

Bu dünyada adalet görmedik

Mısır'da idam edilen gençlerin anneleri konuştu.
Erbakan yol gösteriyor

Erbakan yol gösteriyor

Erbakan'ın fikir ve idealleri rehber oluyor.
Buca krizi tırmanıyor

Buca krizi tırmanıyor

Kılıçdaroğlu'nun adayları parti içi kavgayı kızıştırdı.
İş dünyasından istihdam çağrısı

İş dünyasından istihdam çağrısı

İstihdam Seferberliği 2019 programına destek geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.