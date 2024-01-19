Pakistan’dan hızlı misilleme: 1988’den sonra ilk yaşandı

Gazze’de 24 binden fazla kişiyi öldürerek soykırım işleyen İsrail ve hamisi ABD’nin dikkatleri başka yöne çekmek adına bölgede yaktığı ateşe odun atan İran’a Pakistan’dan cevap geldi. İslamabad yönetimi, Pakistan’ı bombalayan İran’ı, füzelerle vurdu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Sistan-Belucistan bölgesindeki “Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)” ve “Belucistan Kurtuluş Cephesi” (BLF) isimli terör örgütlerine füzeli saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İran sınırının 20 km içerisinde bir nokta hedef alınırken, Pakistan, 1988 Irak savaşından sonra İran topraklarını vuran ilk devlet oldu. 3 gün önce Irak ve Suriye’yi, dün ise Pakistan’ı füze ve insansız hava araçları (İHA) ile vuran İran, Pakistan’da 2 çocuğun ölümüne sebep olmuştu.





HASSAS MÜHİMMATLARLA VURDU

Pakistan ordusu, “terör örgütleri” olarak nitelendirdiği BLF ve BLA’nın İran’daki sığınaklarının, “Marg Bar Sarmachar” (Teröristlere ölüm) kod adlı istihbarat temelli operasyonla başarılı şekilde vurulduğunu duyurdu. Hassas saldırıların “katil insansız hava araçları, roketler, gezici ve stand-off mühimmatla” gerçekleştirildiği belirtilerek, ikincil hasardan kaçınmak amacıyla azami özen gösterildiği vurgulandı. Açıklamada, ileriye dönük iki komşu kardeş ülke arasındaki ikili meselelerin çözümünde diyalog ve işbirliğinin faydalı olacağının düşünüldüğü kaydedildi.





UYARILARA ALDIRMADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada İran’ı BLF ve BLA hakkında son birkaç yıldır bilgilendirdiklerini ifade etti. Bakanlık, terör örgütünün İran topraklarında sığınaklar oluşturarak Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’ne yönelik provakatif eylemlerde bulunma hazırlığında olduğu istihbaratını İran’la paylaştıklarını, ancak Tahran yönetiminin somut kanıtlar içeren çok sayıda dosyaya rağmen harekete geçmediğini belirtti. “Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan’ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır.” denilen açıklamada, operasyon sırasında çok sayıda “teröristin” öldürüldüğü ifade edildi. İran ise saldırılarda 3’ü kadın, 4’ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.





“İKİ KARDEŞ ÜLKE” VURGUSU

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İran ile yükselen tansiyonun ardından Tahran ile kardeş ülke olduklarını ancak topraklarını savunmak için her türlü tedbiri alacaklarını belirtti. Alvi, ortadan kaldırılması için küresel çaba gerektiren terörün ortak sıkıntı olduğunun altını çizdi. Pakistan’ın tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterdiğine işaret eden Alvi, İran ile sorunların diyalog ve karşılıklı istişare ile çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.





Gazze’yi gündemden düşürdü

Tahran eylemleriyle Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliamı ve Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan “soykırım” davasını gündemden düşürdü. ABD ve İsrail’in dikkatleri başka yöne çevirme emeline hizmet eden İran, 2 gün içinde Irak’ın Erbil, Suriye’nin İdlib ve Pakistan’ın Belucistan bölgesini vurmuştu.





Terör ilişkilere zarar veremez

Pakistan’ın misillemesiyle ilgili İran Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Saldırının kınandığı açıklamadaPakistan’ın vurduğu köylülerin İran vatandaşı olmadığı ifade edildi. İran’ın iki ülke hükümetleri arasında “iyi komşuluk ve kardeşlik” politikası izlediği belirtilen açıklamada, “Düşmanın ve terör örgütlerinin iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.



