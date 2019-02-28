Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: Çok kibar davrandılar

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda pilotun Pakistan tarafının kendisine çok iyi davrandığını belirterek, “Çay harika teşekkür ederim” dedi.

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda isminin Abhinandan olduğunu belirten Hintli pilot, Pakistan tarafının kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söyledi. Hintli pilot, “Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim” dedi.

OYNAT 01:21 Pakistan’ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı” Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda Abhinandan isimli pilot Pakistan tarafının kendisine çok iyi davrandığını belirterek, “Çay harika teşekkür ederim” dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Pakistanlı yetkililerin ona çok iyi davrandığını, onu saplandığı çamurdan çıkardığını belirten Abhinandan kendi ülkesinden de aynı davranışı beklediğini belirtti. Videoda Hindistan’ın güneyinden olduğunu, evli olduğunu belirten kendisine ikram edilen çay hakkında, “Çay harika teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



Videonun sonunda çalıştığı departman hakkında sorulan sorulara ise Abhinandan, “Bunu size söyleyemem ama eminim ki siz bulmuşsunuzdur” ifadelerini kullandı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, pilota "askeri etik kuralları çerçevesinde muamele edildiğini" söyledi.

Hindistan salıverilmesini istiyor

İki komşu nükleer güç arasında, Keşmir nedeniyle yükselen askeri gerilimde, Hindistan, Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından düşürülen jet uçağının pilotunun salıverilmesini talep etti.

1971'den bu yana iki ülke ilk kez karşılıklı olarak birbirlerinin hava sahasına girerek hava operasyonları düzenlerken, karadan da karşılıklı olarak topçu ateşi açılıyor.

Gerilim nasıl tırmandı?

14 Şubat Perşembe: Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölümünde bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Keşmir'in Pakistan'a bağlanması için mücadele verdiğini söyleyen cihatçı örgüt Ceyşi Muhammed üstlendi.

15 Şubat Cuma: Hindistan hükümeti, saldırılardan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da Pakistan'ı da örgütü engellememekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum. Büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler" dedi.

REKLAM

26 Şubat Salı: Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Pakistan hava sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan, operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını iddia etti ve Hindistan'ın düşmanca yaklaşımına yanıt verileceğini belirtti.

27 Şubat Çarşamba: Hindistan ve Pakistan'a ait savaş uçakları önce Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde, ardından da Pakistan kontrolündeki tarafında karşı karşıya geldi. Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun yakalandığını söyledi. Hindistan ise bir uçağın düştüğünü teyit etti ancak olayın Pakistan uçakları ile girilen çatışma sonucu yaşandığı iddialarına dair bir açıklama yapmadı. Hindistan iki pilotunun yanı sıra bir de sivilin öldüğünü belirtti.