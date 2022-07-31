Dünya Papadan itiraf Kanadada yerlilere soykırım yaptık
AVRUPA

Papa'dan itiraf: Kanada’da yerlilere soykırım yaptık!

Kanada’da yerlilerle buluşup kilise okullarında katledilen 150 binden fazla çocuk için sadece özür dileyen Papa, gelen tepkiler üzerine yeni açıklama yapmak zorunda kaldı. Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan’a dönüşünde “soykırım” kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine “Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Evet, bu bir soykırımdı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Papadan itiraf: Kanada’da yerlilere soykırım yaptık!
Papa Francis

Papa, Kanada’ya “tövbe haccı” olarak tanımladığı ve yerlilerle buluşup özür dilediği 6 günlük ziyaretini tamamlayarak dün sabah Vatikan’a döndü. Papa’nın Kanada’da yerlilerle buluşması sırasında “soykırım” kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine Katoliklerin ruhani lideri, “Bu doğru. Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Evet, bu bir soykırımdı” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Katoliklerin ruhani lideri, yaşı itibariyle dizi başta olmak üzere bazı fiziksel sıkıntılar çektiğini ve bunların da izin vermesi halinde Ukrayna, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan’a gitmek istediğini ifade etti. Papa, ayrıca hakkında çıkan istifa söylentilerine de değinerek, şu aşamada istifayı henüz düşünmediğini belirtti.

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