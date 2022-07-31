Papa'dan itiraf: Kanada’da yerlilere soykırım yaptık!

Papa, Kanada’ya “tövbe haccı” olarak tanımladığı ve yerlilerle buluşup özür dilediği 6 günlük ziyaretini tamamlayarak dün sabah Vatikan’a döndü. Papa’nın Kanada’da yerlilerle buluşması sırasında “soykırım” kelimesini kullanmamasının yerli halkın tepkisinin çektiğinin hatırlatılması üzerine Katoliklerin ruhani lideri, “Bu doğru. Bu kelimeyi kullanmadım çünkü o an aklıma gelmedi ama soykırımı tarif ettim ve af diledim, bu soykırımcı operasyon için af diledim. Evet, bu bir soykırımdı” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Katoliklerin ruhani lideri, yaşı itibariyle dizi başta olmak üzere bazı fiziksel sıkıntılar çektiğini ve bunların da izin vermesi halinde Ukrayna, Kazakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan’a gitmek istediğini ifade etti. Papa, ayrıca hakkında çıkan istifa söylentilerine de değinerek, şu aşamada istifayı henüz düşünmediğini belirtti.

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