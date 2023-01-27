Papa'dan Türkiye'ye övgü: Çok iyi işler yaptılar

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus AP haber ajansına verdiği röportajda Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki arabulucu rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Franciscus, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları konusunda iyi bir iş çıkardığını belirterek, "Deniz trafiğinin tahıl ihracatına açılması bu sayede gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'daki Karadeniz limanlarına uyguladığı aylar süren blokajın ardından iki ülke arasında yaz aylarında tahıl ihracatı anlaşması imzalandı. Bu süreç Türkiye ile Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda yürütüldü." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER ÇOK İYİ İŞLER YAPTILAR"

Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimi çabalarına da değinen Franciscus, "Türkler diyalog ve barış ortamı oluşturma açısından çok iyi işler yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Franciscus, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin göstermiş olduğu çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk makamlarına şükranlarını iletmesini istedi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Mayıs ayında başlayan müzakereler sonucunda, Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve BM ile 22 Temmuz’da ayrı ayrı anlaşmalar imzalamış ve Karadeniz’de oluşturulan koridor üzerinden tahıl ihracatı başlamıştı Tahıl koridoru anlaşması tüm dünya basınında konuşulmuş ve "Türkiye'nin diplomatik zaferi" olarak ilan edilmişti.



