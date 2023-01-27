|
Dünya

Papa'dan Türkiye'ye övgü: Çok iyi işler yaptılar

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki arabulucu rolünü öven Papa Franciscus "Türkler diyalog ve barış ortamı oluşturma açısından çok iyi işler yaptılar." dedi.

17:41 . 27/01/2023 Cuma
Diğer
Papa Franciscus

Papa Franciscus

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı
Papa Franciscus
AP haber ajansına verdiği röportajda Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki arabulucu rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Franciscus, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları konusunda iyi bir iş çıkardığını belirterek, "Deniz trafiğinin tahıl ihracatına açılması bu sayede gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'daki Karadeniz limanlarına uyguladığı aylar süren blokajın ardından iki ülke arasında yaz aylarında tahıl ihracatı anlaşması imzalandı. Bu süreç Türkiye ile Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda yürütüldü." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER ÇOK İYİ İŞLER YAPTILAR"

Ukrayna ile Rusya arasındaki esir değişimi çabalarına da değinen Franciscus, "Türkler diyalog ve barış ortamı oluşturma açısından çok iyi işler yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Franciscus, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin göstermiş olduğu çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk makamlarına şükranlarını iletmesini istedi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Mayıs ayında başlayan müzakereler sonucunda, Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve BM ile 22 Temmuz’da ayrı ayrı anlaşmalar imzalamış ve Karadeniz’de oluşturulan koridor üzerinden tahıl ihracatı başlamıştı Tahıl koridoru anlaşması tüm dünya basınında konuşulmuş ve "Türkiye'nin diplomatik zaferi" olarak ilan edilmişti.


#Papa Franciscus
#Türkiye
#Övgü
#Ukrayna
23 dakika önce
default-profile-img
Papa'dan Türkiye'ye övgü: Çok iyi işler yaptılar
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var
HaberTürk yazarı Sevilay Yılman Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi: Kazanamaz çünkü beceriksiz lider algısı var
Muş Valiliğinden kar uyarısı
Ordu TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
MSB: Kosova'da selden etkilenen 38 aileye kıyafet yardımı yapıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.