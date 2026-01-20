Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Papua Yeni Gine açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

11:0220/01/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber
Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı
Can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) Papua Yeni Gine açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu deprem saat 10:21'de yerin 78 km derinliğinde meydana geldi.

Papua Yeni Gine açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 10.21’de kaydedildiği bildirildi.

Yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı gelişmeleri yakından takip ediyor.


#deprem
#Papua Yeni Gine
#EMSC
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrik Kesintisi Sorgulama: 20 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da bugün elektrikler ne zaman gelecek?