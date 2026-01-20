Papua Yeni Gine açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

EMSC (Euro-Mediterranean Seismological Centre) tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 10.21’de kaydedildiği bildirildi.

Yerin 78 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı gelişmeleri yakından takip ediyor.