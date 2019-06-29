Para biriktirip dönecekti

Yasa dışı yollardan ABD’ye geçmeye çalışan Ramirez, kızıyla nehri geçtikten sonra eşini almak için geri dönerken, kızının suya kapıldığını görmüştü. Kızı için geri dönen Ramirez, Valeria’ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak onunla can vermişti.

“GİTMEYİN DİYE YALVARDIM”

Meksika sınırından ABD’ye, Rio Grande nehri üzerinden geçmeye çalışırken boğulan El Salvadorlu baba ve bebeğinin hikayesi gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, baba Oscar Ramirez’in annesi Rosa Ramirez, oğlunun para toplamak için yola çıktığını söyledi. Anne Ramirez, “Onlara gitmeyin diye yalvardım ama oğlum ev yapmak için gerekli parayı toparlamak istiyordu. Orada sadece birkaç yıl kalmak istiyorlardı” dedi.

BAŞVURU İÇİN BEKLİYORDU

Acılı anne, “Eminim ki kendine ‘Bu kadarını başardım’ demiştir” ifadelerini kullandı. Sığınma başvurusu yapmak için bekleyen 25 yaşındaki Oscar, pazar günü ABD’ye yasadışı yollardan geçmeye karar vermişti. Oscar’ın bu kararı ABD’li yetkililere kendini tanıtıp yasal olarak sığınma talebinde bulunamadığı için öfkelenmesinin ardından aldığı belirtildi. ABD’ye yapılan iltica taleplerinin kabul edilmesi aylar hatta yıllar sürebiliyor.

İLTİCA TALEBİ AZALDI

ABD’de Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikaları sonucu iltica talebinde bulunanların sayısı önemli ölçüde azaldı. Önceden günde onlarca kişinin iltica talebi kabul edilirken, şimdilerde bu hak sadece bir avuç dolusu kişiye tanınıyor. Konuşurken tüm göçmenleri sık sık “şeytan gibi gösteren” bir dil kullanan Trump, bu kişileri “hayvanlar”, “duygusuz suçlular” ve “ülkeyi istila eden kötü adamlar” şeklinde tanımlıyor.

Bukele’den yardım sözü

Nayip Bukele

El Salvador’un Filistin kökenli Devlet Başkanı Nayip Bukele, Ramirez ailesine yardım sözü verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bukele, “Aile yakınlarına ekonomik anlamda her türlü maddi desteği vereceğiz” ifadesini kullandı. Bukele, kurbanların cansız bedenlerini ülkelerine getirmek için de devlet olarak üzerilerine düşeni yapacaklarını belirtti. Kurbanların akrabası Enrique Gomez, cenazeleri getirmek için kendisinden 7 ila 8 bin dolar istendiğini açıklamıştı.

ABD Kongresi yardıma onay verdi

ABD Temsilciler Meclisi, Senatoda kabul edilen ve Latin Amerika ülkelerinden gelen mültecilere yardımları içeren yasa tasarısını aynen onayladı. Kongrede kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın masasına giden tasarı, mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla 4,6 milyar dolarlık bir fon ayrılmasını öngörüyor.

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4 yılda 1600 çocuk öldü



Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2014-2018 yılları arasında göçler sırasında meydana gelen çocuk ölümleri konusunda yayınladığı raporda bin 600 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, her gün ortalama 1 çocuğun göç sırasında öldüğünü açıkladı. Göçmen örgütü bu sayının kayıtlara geçen ölümler olduğunu, kayıt dışı ölümlerin ortaya çıkarılması için daha güvenilir kaynaklar oluşturulması gerektiğini bildirdi.