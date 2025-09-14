Yeni Şafak
Paris'te 'bedava tavuk' izdihamı

11:1114/09/2025, Pazar
AA
Paris'te ücretsiz yemek etkinliğinde izdiham.
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir sosyal medya fenomeninin (influencer) düzenlediği ücretsiz yemek dağıtımı etkinliğinde izdiham yaşandı.

Paris'te kent merkezinde Fares Salvatore isimli influencer, 1000 adet ücretsiz kızarmış tavuk dağıtmayı planlıyordu.


Paris'te 'bedava tavuk' izdihamı
Dünya / Avrupa
14 Eylül, Pazar

Ancak çok fazla sayıda kişinin etkinliğe katılmak için bölgeye gelmesi sonucu izdiham yaşandı ve etkinlik iptal edildi.


Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, etkinliğin yapıldığı mekanın önünde polisin nöbet tuttuğu ve koşturan insanlar görüldü.

