Paris'te büyük patlama sesleri

Fransa’nın başkenti Paris’te duyulan korkutan sesin sonik patlamadan kaynaklı olduğu açıklandı.
- Paris Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte tedriginliğe yol açan patlama sesinin, ses bariyerini aşan bir savaş uçağından kaynaklandığını belirtti.
PARİS'TE DAHA ÖNCE DE BOMBALI SALDIRI İHBARI YAPILMIŞTI
Fransa'nın başkenti geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşıyor.
- Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçen hafta bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.
Ayrıca Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasına bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Cuma günü düzenlenen saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı.
Olayla ilgili yedi kişi gözaltına alınmıştı.