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AVRUPA

Paris'te büyük patlama sesleri

Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir patlama sesi duyuldu. Şehrin genelinde duyulan patlama ses bariyerini aşan bir jet nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Fransa’nın başkenti Paris’te duyulan korkutan sesin sonik patlamadan kaynaklı olduğu açıklandı.

  • Paris Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentte tedriginliğe yol açan patlama sesinin, ses bariyerini aşan bir savaş uçağından kaynaklandığını belirtti.


PARİS'TE DAHA ÖNCE DE BOMBALI SALDIRI İHBARI YAPILMIŞTI

Fransa'nın başkenti geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşıyor.

  • Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçen hafta bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasına bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Cuma günü düzenlenen saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili yedi kişi gözaltına alınmıştı.

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