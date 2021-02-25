Dünya Paşinyan destekçileriyle birlikte Erivan sokaklarında
ASYA

Paşinyan destekçileriyle birlikte Erivan sokaklarında

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisini ve hükümetini istifaya çağırmasının ardından destekçilerini sokaklara davet etmişti. Polis ablukasına alınan Parlamento Binası'na giden Paşinyan, ardından başkent Erivan sokaklarında destekçileriyle birlikte yürüyüşe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paşinyan, destekçileriyle birlikte yürüyüşe geçti.
Paşinyan, destekçileriyle birlikte yürüyüşe geçti.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların, Paşinyan ve hükümetini istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasının ardından Paşinyan destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı
DÜNYA
Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

Paşinyan'ın çağrısı üzerine destekçileri sokaklara döküldü. Hükümet ve Parlamento binaları polis korumasına alındı.

Parlamento binası önüne gelen Paşinyan, yoğun koruma ekibi ve destekçileriyle birlikte sokaklarda yürüyüşe geçti.

Paşinyan zaman zaman eline aldığı megafonla halka seslenerek, "Darbe girişimi engellendi. Ermenistan içinde herhangi bir düşmanımız yok. Ermeni ordusu bana bağlı. Durum gergin, çatışmaları önlemek için anlaşmamız gerekiyor. Darbe girişiminin ordunun duygusal bir tepkisi olduğunu düşünüyorum, durumu kontrol ediyoruz" dedi.

Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
OYNAT 00:59
Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.



Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
OYNAT 00:59
Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.



Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
OYNAT 00:59
Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
Ermenistan'da ordu, hükümetin istifasını istemesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, kendi taraftarlarını darbeye karşı meydanlarda toplanmaya çağırdı.
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