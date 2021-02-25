Paşinyan destekçileriyle birlikte Erivan sokaklarında

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların, Paşinyan ve hükümetini istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasının ardından Paşinyan destekçilerini sokağa çağırmıştı.

DÜNYA Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

Paşinyan'ın çağrısı üzerine destekçileri sokaklara döküldü. Hükümet ve Parlamento binaları polis korumasına alındı.

Parlamento binası önüne gelen Paşinyan, yoğun koruma ekibi ve destekçileriyle birlikte sokaklarda yürüyüşe geçti.

Paşinyan zaman zaman eline aldığı megafonla halka seslenerek, "Darbe girişimi engellendi. Ermenistan içinde herhangi bir düşmanımız yok. Ermeni ordusu bana bağlı. Durum gergin, çatışmaları önlemek için anlaşmamız gerekiyor. Darbe girişiminin ordunun duygusal bir tepkisi olduğunu düşünüyorum, durumu kontrol ediyoruz" dedi.

OYNAT 00:59 Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.







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OYNAT 00:59 Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.







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