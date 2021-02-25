Paşinyan destekçileriyle birlikte Erivan sokaklarında
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisini ve hükümetini istifaya çağırmasının ardından destekçilerini sokaklara davet etmişti. Polis ablukasına alınan Parlamento Binası'na giden Paşinyan, ardından başkent Erivan sokaklarında destekçileriyle birlikte yürüyüşe geçti.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların, Paşinyan ve hükümetini istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasının ardından Paşinyan destekçilerini sokağa çağırmıştı.
Paşinyan'ın çağrısı üzerine destekçileri sokaklara döküldü. Hükümet ve Parlamento binaları polis korumasına alındı.
Parlamento binası önüne gelen Paşinyan, yoğun koruma ekibi ve destekçileriyle birlikte sokaklarda yürüyüşe geçti.
Paşinyan zaman zaman eline aldığı megafonla halka seslenerek, "Darbe girişimi engellendi. Ermenistan içinde herhangi bir düşmanımız yok. Ermeni ordusu bana bağlı. Durum gergin, çatışmaları önlemek için anlaşmamız gerekiyor. Darbe girişiminin ordunun duygusal bir tepkisi olduğunu düşünüyorum, durumu kontrol ediyoruz" dedi.