Dünya Paşinyanın diplomatik pasaportu çalındı
ASYA

Paşinyan'ın diplomatik pasaportu çalındı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Karabağ konusunda üçlü anlaşma imzalanmasının ardından Erivan'da meydana gelen gösterilerde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın diplomatik pasaportunun da çalındığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında aldığı yenilgiyi kabul ettiği, Karabağ Savaşı'nı sona erdiren anlaşma sonrası Ermenistan Hükümet Binası’na baskın düzenlenmişti. Hükümet yetkililerine ait 14 diplomatik pasaport çalınmış aynı gün bunlar geçersiz kılınmıştı.

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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, diplomatik pasaportlar arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ait pasaportun da bulunduğunu söyledi.

  • Karabağ'daki savaşın 10 Kasım'da Ermenistan’ın yenilgisiyle sonuçlanmasının ardından Ermeniler Hükümet Binası yakınında toplanmışlardı. Bazı protestocular hükümet binasına girmişti.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermenistan halkı camları kırarak parlamento binasını işgal etti
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Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından öfkeli Ermenistan halkı camları kırarak parlamento binasını işgal etti
Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplanarak protesto gösterilerine başladı. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu. Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.” Öte yandan, parlamento binasına da giren göstericiler Paşinyan aleyhinde sloganlar attı. Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ'daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

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