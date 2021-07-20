Pegasus skandalı patladı: Türkiye’den 500 kişiyi izlemişler

Paris merkezli Forbidden Stories ve Amnesty International ile aralarında The Guardian, Washington Post ve Le Monde gibi medya kuruluşlarının da olduğu 17 yayın organı İsrail’in ürettiği “Pegasus” isimli casus yazılımın izini sürdü. Haftalar süren ortak çalışmada dünya genelinde en az 50 bin telefonun söz konusu yazılımla hedef alındığını belirledi.

WHATSAPP’I KIRABİLİYOR

Haberlerde yer alan iddialara göre telefonu “gözetleme” cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Ayrıcı messenger, WhatsApp ve Signal gibi sohbet uygulamalarındaki şifreler kırılabiliyor. Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Azerbaycan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu programı takipler için kullandığı iddia ediliyor. Araştırmayı yürüten gazeteler bu programla cumhurbaşkanları ve başbakanlar dahil çok sayıda hükümet yetkilisinin teknik takibe alındığını öne sürüyor.

TÜRKİYE’Yİ DE DİNLEDİLER

Araştırmalarda Türkiye’den de bazı isimlerin telefonlarının takibe alındığı belirlendi. Özellikle Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ve yakınlarının bu uygulama tarafından izlendiğini tespit edildi. Kaşıkçı’nın bizzat kendisinin yanı sıra, nişanlısı Hatice Cengiz’in telefonuna da Kaşıkçı’nın ölümünden dört gün sonra virüs bulaştırıldığı belirtildi.

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İRFAN FİDAN DA HEDEF OLDU

Kaşıkçı’nın arkadaşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yasin Aktay ile gazeteci Turan Kışlakçı’nın da listede olduğu belirtiliyor. Analiz raporunda Kaşıkçı suikastını soruşturaneski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın cep telefonu numarasının da NSO Group’un müşterileri tarafından hedefe alındığı kaydedildi. Fakat, Fidan’a yapılan saldırıda başarıya ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediğini de aktarıldı.

Yasin Aktay

MİT beni uyardı

Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay da haberleri doğruladı. Daha önce MİT tarafından telefonuna saldırı olduğu yönünde uyarıldığını söyledi. Aktay şunları kaydetti: “Yaklaşık iki yıl önce MİT’ten arkadaşlar telefonuma çok teşebbüs olduğunu söylemişti. Telefonumu değiştirmemi istemişlerdi, değiştirdim. Daha önce sosyal medya üzerinden bir sürü tehdit aldım ama fiilen bana ulaşan yok. Kaşıkçı’nın Hatice’den önceki eşinin telefonuna bile girmişler. İlginç bir şekilde dünya basını bu konuya ilgi gösterdi, benimle de görüştüler. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’den aldıkları yazılımla Türkiye’den birçok üst düzey kişiyi dinlediklerini iddia ettiler. Benim için sürpriz değildi. Son zamanlarda da böyle girişimler var.”

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Laboratuvarda tespit edildi