Pegasus skandalı patladı: Türkiye’den 500 kişiyi izlemişler

Paris merkezli Forbidden Stories ve Amnesty International ile aralarında The Guardian, Washington Post ve Le Monde gibi medya kuruluşlarının da olduğu 17 yayın organı İsrail’in ürettiği “Pegasus” isimli casus yazılımın izini sürdü. Haftalar süren ortak çalışmada dünya genelinde en az 50 bin telefonun söz konusu yazılımla hedef alındığını belirledi.
WHATSAPP’I KIRABİLİYOR
- Haberlerde yer alan iddialara göre telefonu “gözetleme” cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor. Ayrıcı messenger, WhatsApp ve Signal gibi sohbet uygulamalarındaki şifreler kırılabiliyor. Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Azerbaycan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bu programı takipler için kullandığı iddia ediliyor. Araştırmayı yürüten gazeteler bu programla cumhurbaşkanları ve başbakanlar dahil çok sayıda hükümet yetkilisinin teknik takibe alındığını öne sürüyor.
TÜRKİYE’Yİ DE DİNLEDİLER
Araştırmalarda Türkiye’den de bazı isimlerin telefonlarının takibe alındığı belirlendi. Özellikle Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ve yakınlarının bu uygulama tarafından izlendiğini tespit edildi. Kaşıkçı’nın bizzat kendisinin yanı sıra, nişanlısı Hatice Cengiz’in telefonuna da Kaşıkçı’nın ölümünden dört gün sonra virüs bulaştırıldığı belirtildi.
İRFAN FİDAN DA HEDEF OLDU
- Kaşıkçı’nın arkadaşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yasin Aktay ile gazeteci Turan Kışlakçı’nın da listede olduğu belirtiliyor. Analiz raporunda Kaşıkçı suikastını soruşturaneski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın cep telefonu numarasının da NSO Group’un müşterileri tarafından hedefe alındığı kaydedildi. Fakat, Fidan’a yapılan saldırıda başarıya ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediğini de aktarıldı.
MİT beni uyardı
Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay da haberleri doğruladı. Daha önce MİT tarafından telefonuna saldırı olduğu yönünde uyarıldığını söyledi. Aktay şunları kaydetti: “Yaklaşık iki yıl önce MİT’ten arkadaşlar telefonuma çok teşebbüs olduğunu söylemişti. Telefonumu değiştirmemi istemişlerdi, değiştirdim. Daha önce sosyal medya üzerinden bir sürü tehdit aldım ama fiilen bana ulaşan yok. Kaşıkçı’nın Hatice’den önceki eşinin telefonuna bile girmişler. İlginç bir şekilde dünya basını bu konuya ilgi gösterdi, benimle de görüştüler. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’den aldıkları yazılımla Türkiye’den birçok üst düzey kişiyi dinlediklerini iddia ettiler. Benim için sürpriz değildi. Son zamanlarda da böyle girişimler var.”
Laboratuvarda tespit edildi
- Araştırma kapsamında ele geçirilen 50 bin kişilik listede adı bulunan isimlerin cep telefonları yedeklenerek özel laboratuvarlarda incelendi. Birçok telefonda ya gerçekten casus yazılım bulundu, ya da hack saldırısının izlerine rastlandı. İncelenen telefonlardan birisi de Kaşıkcı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in telefonu. İncelemeler sonucunda Cengiz’in telefonuna Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim 2018’den dört gün sonra 6 Ekim, 9 Ekim ve 12 Ekim’de Pegasus isimli casus yazılımın girdiği ortaya çıktı. Cengiz, “Cinayetten sonraki ilk günleri hatırlıyorum. Çoğu kez e-postamı hacklemeye çalıştılar. O sırada gmail’den bana ‘Birisi hesabınızı açmaya çalıştı’ şeklinde mesajlar geliyordu” şeklinde konuştu.