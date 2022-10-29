Dünya Pelosinin evine saldırı
AMERİKA

Pelosi'nin evine saldırı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi saldırıya uğradı. Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pelosinin evine saldırı
Nancy nerede diye bağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco’daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Saldıran kişinin “Nancy nerede?” diye bağırdığı ve asıl hedefin Nancy Pelosi olduğu öğrenildi. Yerel saatle sabaha karşı 02.27’de saldırganın Paul Pelosi’yi bağlamaya çalışarak “Şimdi Nancy’i bekliyoruz” dediği bildirildi. Paul Pelosi hastaneye kaldırılırken, 42 yaşındaki saldırgan David Depape de gözaltına alındı.

Saldırının “hedef gözeterek” yapıldığını belirten yetkililer, eve girdikten sonra saldırganın Paul Pelosi’ye saldırmadan önce “Nancy nerede?” diye bağırdığını aktardı. ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi’nin saldırı sırasında başkent Washington DC’de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.

Amerikan basını Pelosi’nin başına darbe aldığını ve beyin ameliyatı geçirdiğini öne sürdü. San Francisco Polis Şefi Bill Scott, “Polis memurları olay yerine gittiklerinde Paul Pelosi ve yetişkin bir erkek ile karşılaştı. Hem Pelosi hem de saldırganın ellerinde çekiç vardı. Sonra saldırgan Pelosi’nin elinden çekici aldı ve acımasızca çekiçle Pelosi’ye saldırdı” dedi.

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