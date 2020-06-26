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Dünya Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
ORTADOĞU

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu, 2 teröristin ise silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler
OYNAT 01:06
Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor' denildi.


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