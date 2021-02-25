Pentagon, Trump dönemini incelemeye aldı

Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından bir süre sonra iş başına gelen Biden'ın Pentagon ekibi 2022 bütçesini yetiştirmeye çalışıyor.

Göreve 8 Şubat'a Senato'dan onay alarak gelen Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hick'in bütçeye ilişkin 17 Şubat'ta birimlere gönderdiği genelgeye Breaking Defense adlı bir haber sitesi ulaştı.

Sitenin haberine göre, Hicks genelgede zamanın az kalmasından dolayı mevcut savunma yatırımlarının tamamından ziyade Başkan Biden ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bütçe planlarına en çok etki eden birkaç konuyu gözden geçireceklerini ifade etti.

Hicks verdiği talimatta mevcut gemi inşa, düşük tesirli nükleer silah, uzun menzilli füze programlarının, F-35, KC-46 tanker uçağı projelerinin gözden geçirilmesini istedi.

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Genelgede, Eski Başkan Donald Trump'ın 2021 savunma bütçesi kapsamında kurulan ve Çin'i caydırmak için de başlatılan Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifinin de gözden geçirileceğine dikkat çekildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki muharip komutanlığı olan CENTCOM'a yönelik ise komutanlığın "bütçesi sağlanmış asker sayıları" ve komutanlığa "sağlanan fonların savunma bütçesine etkisinin" incelenmesi istendi.

Trump döneminde hız verilmişti

Trump döneminde düşük tesirli nükleer silah geliştirme programı, uzun menzilli füze geliştirme ve konvansiyonel savaş gemilerinin inşa edilmesine hız verilmişti.

CENTCOM'un bütçesine de DEAŞ ile mücadele dolayısıyla önemli bir fon sağlayan Trump yönetimi ayrıca F-35 siparişlerinin sayısını artırmıştı.

Pentagon'un 2022 savunma bütçesi için bu bütçe kalemlerinin miktarını düşürüp düşürmeyeceği bilinmiyor.

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