Dünya Pentagon, Trump dönemini incelemeye aldı
AMERİKA

Pentagon, Trump dönemini incelemeye aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılı savunma bütçesi hazırlarken, eski yönetim döneminde fon sağlanan veya mevcut fonları artırılan gemi inşa ve düşük tesirli nükleer füze geliştirme programları ile Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bütçesi ve Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi Fonu dahil birkaç konuda inceleme başlattı.

Haber Merkezi AA
Trump
Trump

Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasından bir süre sonra iş başına gelen Biden'ın Pentagon ekibi 2022 bütçesini yetiştirmeye çalışıyor.

Göreve 8 Şubat'a Senato'dan onay alarak gelen Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hick'in bütçeye ilişkin 17 Şubat'ta birimlere gönderdiği genelgeye Breaking Defense adlı bir haber sitesi ulaştı.

Sitenin haberine göre, Hicks genelgede zamanın az kalmasından dolayı mevcut savunma yatırımlarının tamamından ziyade Başkan Biden ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bütçe planlarına en çok etki eden birkaç konuyu gözden geçireceklerini ifade etti.

Hicks verdiği talimatta mevcut gemi inşa, düşük tesirli nükleer silah, uzun menzilli füze programlarının, F-35, KC-46 tanker uçağı projelerinin gözden geçirilmesini istedi.

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Genelgede, Eski Başkan Donald Trump'ın 2021 savunma bütçesi kapsamında kurulan ve Çin'i caydırmak için de başlatılan Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifinin de gözden geçirileceğine dikkat çekildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki muharip komutanlığı olan CENTCOM'a yönelik ise komutanlığın "bütçesi sağlanmış asker sayıları" ve komutanlığa "sağlanan fonların savunma bütçesine etkisinin" incelenmesi istendi.

Trump döneminde hız verilmişti

Trump döneminde düşük tesirli nükleer silah geliştirme programı, uzun menzilli füze geliştirme ve konvansiyonel savaş gemilerinin inşa edilmesine hız verilmişti.

CENTCOM'un bütçesine de DEAŞ ile mücadele dolayısıyla önemli bir fon sağlayan Trump yönetimi ayrıca F-35 siparişlerinin sayısını artırmıştı.

Pentagon'un 2022 savunma bütçesi için bu bütçe kalemlerinin miktarını düşürüp düşürmeyeceği bilinmiyor.

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