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Pentagon'da 'kimyasal' alarm: Personel tahliye edildi

Pentagon'da 'kimyasal' alarm: Personel tahliye edildi

18:5711/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
AA
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Virginia'da yer alan Pentagon yerleşkesi. (Foto: AFP)
Virginia'da yer alan Pentagon yerleşkesi. (Foto: AFP)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 'kimyasal' alarm nedeniyle kapatıldı. Gelen ilk bilgilere göre; birden fazla kat ve koridor geçici olarak erişim dışı bırakıldı, personeller tahliye edildi. ABD basını gelişmeyi, "Pentagon, 'tehlikeli maddelerle ilgili bir olay' nedeniyle karantinaya alındı" diyerek duyurdu. Pentagon Sözcüsü, kurum içerisindeki sistemlerde 'hava kalitesi sorunu' tespit edildiğini bildirdi.

Pentagon'daki "tehlikeli madde alarmı" nedeniyle birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bildirildi.

İtfaiye duyurdu: Kimyasal ve nükleer ekibi görev aldı

Arlington İtfaiye ve Acil Servisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, itfaiyenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekibinin, Pentagon'daki "tehlikeli madde alarmıyla" ilgili olayda görev aldığı duyuruldu.

Pentagon Sözcüsü: Hava kalitesinde sorun yaşandı

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, CNN’e yaptığı açıklamada, Pentagon'un içindeki sistemlerde "hava kalitesi sorununun" tespit edildiğini ve bu nedenle binadaki durum belirlenene kadar önleyici tedbirlerin alındığını söyledi.

Parnell, "Bakanlık, etkilenen katlar için sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguluyor. Müdahale ekipleri yerinde ve bina sakinlerine destek vermeye hazır." dedi.

Ek testler istendi: Polisler koruyucu ekipman giydi

Pentagon Kuvvet Koruma Ajansına bağlı KBRN müdahale ekibinin, Arlington İlçe İtfaiyesinin yardımıyla olaya müdahale ettiği, binadaki "hava kalitesi sorunu" için ek testlere ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

CNN’e bilgi veren iki kaynak, testlerin bir ila iki saat sürebileceğini, bu süre zarfında binadaki polislerin gaz maskesi ve tam kimyasal koruyucu ekipman giydiklerini belirtti.

Görgü tanıkları, birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#ABD Savunma Bakanlığı
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