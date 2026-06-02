Pentagon basın ofisini 'gizli alan' ilan etti: Gazetecilerin girişi yasaklandı

ABD Savunma Bakanlığı'nın basın mensuplarının basın ofisine refakatçisiz girişinin yasakladığı ve alanı "gizli" statüsüne aldığı ileri sürüldü. Bakanlık sözcülüğü tarafından da doğrulanan yeni uygulamaya göre, gazeteciler basın ofisine yalnızca randevu ile erişebilecek.
Washington Post (WP) gazetesine isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan 4 kişi, Pentagon'un, basın ofisine basın mensuplarının girişinin yasaklanması konusunda yeni bir karar aldığını iddia etti.
Gazetenin haberine göre, söz konusu 4 kişi, Pentagon'un yeni uygulamasının geçen hafta yürürlüğe girdiğini ve bu değişikliğin, önceki yönetimlere kıyasla yeni bir engel oluşturduğunu belirtti.
"Yalnızca randevu ile erişim mümkün"
Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde basın mensuplarına getirilen kısıtlama sonrası, mart ayında, New York Times'ın (NYT) açtığı dava sonucu bir federal yargıç söz konusu kısıtlamaları iptal etmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi bu karara itiraz etmişti.
NYT mayıs ayında ikinci kez dava açarak, gazetecilerin Pentagon içinde dolaşmak için bir refakatçiye sahip olma zorunluluğuna açıkça itiraz etmişti.