Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Pentagon basın ofisini 'gizli alan' ilan etti: Gazetecilerin girişi yasaklandı

Pentagon basın ofisini 'gizli alan' ilan etti: Gazetecilerin girişi yasaklandı

00:362/06/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Washington Post, Pentagon'un basın ofisini gizli alan ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladığını ileri sürdü
Washington Post, Pentagon'un basın ofisini gizli alan ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladığını ileri sürdü

ABD Savunma Bakanlığı'nın basın mensuplarının basın ofisine refakatçisiz girişinin yasakladığı ve alanı "gizli" statüsüne aldığı ileri sürüldü. Bakanlık sözcülüğü tarafından da doğrulanan yeni uygulamaya göre, gazeteciler basın ofisine yalnızca randevu ile erişebilecek.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), basın ofisini gizli alan ilan ederek gazetecilerin girişini yasakladığı ileri sürüldü.

Washington Post (WP) gazetesine isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan 4 kişi, Pentagon'un, basın ofisine basın mensuplarının girişinin yasaklanması konusunda yeni bir karar aldığını iddia etti.

Gazetenin haberine göre, söz konusu 4 kişi, Pentagon'un yeni uygulamasının geçen hafta yürürlüğe girdiğini ve bu değişikliğin, önceki yönetimlere kıyasla yeni bir engel oluşturduğunu belirtti.

Haberde,
"Zira önceki yönetimlerde ofis, gazetecilerin refakatçi olmadan askeri halkla ilişkiler yetkililerinin masalarına uğrayabildiği açık bir odaydı."
ifadesine yer verildi.
Pentagon muhabirlerinin binaya girişinin, kurumun basın kurallarıyla ilgili davalar devam ederken büyük ölçüde hala engellenmiş durumda olduğu belirtilen haberde, yeni değişiklikle birlikte gazetecilerin, dava sonunda Pentagon'a girme hakkını geri kazansa bile daha önce
"özgürce dolaşabildikleri"
basın ofisine erişiminin kısıtlanacağı vurgulandı.

"Yalnızca randevu ile erişim mümkün"

WP'ye konu hakkında bilgi veren Pentagon Basın Sözcüsü Vekili Joel Valdez, gazetecilerin artık basın ofisine girmelerine
"izin verilmeyeceği" bilgisini doğrularken, "Savunma Bakanı Halkla İlişkiler Yardımcısı ve Basın Sözcüsünün ofisine erişim yalnızca randevu ile mümkün olmaya devam edecektir."
dedi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde basın mensuplarına getirilen kısıtlama sonrası, mart ayında, New York Times'ın (NYT) açtığı dava sonucu bir federal yargıç söz konusu kısıtlamaları iptal etmiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi bu karara itiraz etmişti.

NYT mayıs ayında ikinci kez dava açarak, gazetecilerin Pentagon içinde dolaşmak için bir refakatçiye sahip olma zorunluluğuna açıkça itiraz etmişti.




#ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
#Pentagon
#Basın Mensubu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu