Dünya Pentagondan Çinin askeri gücüne ilişkin rapor
ASYA

Pentagon'dan Çin'in askeri gücüne ilişkin rapor

Pentagon, Kongre'ye yıllık olarak sunduğu Çin askeri gücüne ilişkin "Çin Askeri Güç Raporu" nu tamamladı. Raporda, Çin'in nükleer silah modernizasyonunun devam ettiği şekilde gitmesi halinde 2035'e kadar Pekin'in elinde 1500 nükleer harp başlığı olabileceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pentagondan Çinin askeri gücüne ilişkin rapor
DF-41 balistik füzeleri taşıyan Çin askeri araçları

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kongre'ye yıllık olarak sunulan Çin'in askeri gücüne ilişkin "Çin Askeri Güç Raporu" nu tamamladı. Pentagon raporda, Çin'in güvenlik politikaları ve buna paralel olarak ekonomi, dış politika, hava, kara, deniz gücü, stratejik güç unsurları, altyapı çalışmaları, askeri modernizasyon programları ve nükleer güç kapasitesine ilişkin 2021'deki gelişmelerin detaylarına yer verdi.

Çin'in nükleer silah modernizasyonunun devam ettiği şekilde gitmesi halinde 2035'e kadar Pekin'in elinde 1500 nükleer harp başlığı olabileceğini belirtti.

196 sayfalık raporda, ABD'nin Çin'i kontrol altında tutma çabalarının Pekin tarafından 2049'a kadar büyük Çin uygarlığını yeniden inşa etme politikasına engel olarak görüldüğü belirtildi.

Raporda, Çin'in önümüzdeki 10 yılda nükleer kabiliyetini modernize etmek ve çeşitlendirmek üzere yoğun çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Pekin'in hava, kara ve deniz nükleer fırlatma platformlarına yatırımı artırdığı ifade edilen raporda, "Savunma Bakanlığı, Çin'in mevcut nükleer harp başlığı sayısının 400'ü geçtiğini tahmin etmektedir." ifadesine yer verildi.

Raporda, Çin'in 2035'e kadar nükleer modernizasyon sürecini tamamlamayı hedeflediği belirtilirken, "Çin şu anki nükleer kapasitesini büyütme hızını sürdürürse Halk Kurtuluş Ordusu 2035'e kadar 1500 civarında nükleer harp başlığını konuşlandırmış olacak." tahminine yer verildi.

Çin, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika'da etkinliğini artırdı

Raporda, Çin'in, ABD'nin Avusturalya, Japonya ve Hindistan ile yeniden canlandırdığı "QUAD" ittifakını, Avustralya ve İngiltere ile kurduğu AUKUS üçlü işbirliği ittifakının altını oymak üzere birçok araç kullandığı iddia edildi.

Çin'in Yol-Kuşak projesi kapsamında 2021'de Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika ile ilişkilerini son derece yoğunlaştırdığı belirtilen raporda, Pekin'in askeri ve sivil sektörlerini bu konuda kaynaştırmak üzere çalışmalarını yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Raporda, Pekin yönetiminin 2027'ye karar ordunun modernizasyonunda mekanize, muhabere ve istihbaratın entegre olarak kullanılmasını öngören bir yol izlediği kaydedildi.

ABD ordusunun kaleme aldığı raporda, ayrıca Çin'in çekirdek operasyonel olarak "Çok Alanlı Hassas Muharebe" konseptini benimsediği ve bunun bilgi teknolojileri alanında önemli modernizasyonlar içerdiği ifade edildi.

Çin ve Rusya ilk kez Çin topraklarında ortak tatbikat yaptı

Çin'in tatbikatlarını daha gerçekçi senaryolara dayandırmaya başladığına işaret edilen raporda, Rusya ile Çin'in ilk kez Çin topraklarında geniş kapsamlı kara ve deniz çıkarma tatbikatları yaptığına ilişkin bilgiler verildi.

Çin dünyanın en büyük deniz filosuna sahip

Raporda Çin'in, donanmasında 340 gemi ve denizaltı ile dünyanın en büyük deniz filosuna sahip olduğu kaydedilirken, 2021'de Pekin'in donanmaya 4 kurvaziyer, 2 firkateyn ve 2 çıkarma gemisi kattığı belirtildi.

2800'den fazla savaş uçağı ve hava aracı bulunan Çin'in 2021'de 135 yeni balistik füzeyi test edip, konuşlandırdığı bilgisine yer verilen raporda, Pekin'in entegre hava savunma sistemleri, uzun menzilli füze kabiliyetleri ve hipersonik füze kabiliyetlerinde de önemli ilerlemeler kaydettiğine yer verildi.

"Çin Tayvan'a yönelik baskısını arttırdı"

Raporda, 2021'de Pekin'in Tavyan'a karşı askeri, diplomatik, politik ve ekonomik çabalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

Çin'in Tayvan'a karşı kışkırtıcı operasyonlarını artırdığı ifade edilen raporda, Çin ordusunun adayı işgal eden gerçekçi tatbikatlar yaptığı bilgisine yer verildi.

Raporda, "Çin, belirli bir fizibilite ve risklerle Tayvan'a askeri harekat düzenlemek üzere birçok seçeneği devreye sokabilir." ifadeleri yer aldı.

Pentagon: Şu anda Ukrayna'ya Patriot bataryasını verme planımız yok
DÜNYA
Pentagon: Şu anda Ukrayna'ya Patriot bataryasını verme planımız yok

Çin ABD'nin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı
DÜNYA
Çin ABD'nin güdümlü füze kruvazörünü uzaklaştırdığını açıkladı
Her dağın zirvesi Mehmetçik

Her dağın zirvesi Mehmetçik

Komandolar PKK'lı teröristlerin inlerine böyle giriyor.
Heyecan dört maçla devam ediyor

Heyecan dört maçla devam ediyor

​Dünya Kupası'nda tur atlayacak takımlar bugün belli oluyor.
The Economist 2023te yaşanması muhtemel 10 olayı listeledi: Türkiye-Yunanistan detayı dikkat çekti

​Sahte doktorun foyası nasıl ortaya çıktı?

​ABD'nin Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan 'kara harekatı' açıklamalarına tepki

Zincir marketlerdeki fiyat artışları için harekete geçiliyor.

​Süt ürünlerinde yeni dönem: Artık bunu yapamayacaklar.

​Rus devi 'tarihi bir olay gerçekleşecek' sözleriyle duyurdu.

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak
Hayat

7. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak

Anadolu Medya Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahiplerini bulacak. Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 7’ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.
Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı
Gündem

Tacizi engellerken ‘tacizci’ diye öldürülmüştü: Otopsi raporunda vahşet ortaya çıktı

Diyarbakır'da 13 yaşındaki G.S.'nin fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından dövülüp bıçaklanarak sokaklarda gezdirilen ve kan kaybından ölen Ergün Arslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Masum olduğu ortaya çıkan Arslan'ın darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasını gezmek isteyen Kılıçdaroğlu'na esprili gönderme: Varank senden baya çekiniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg fabrikasını gezmek için şart koştuğunu esprili bir şekilde anlatan Erdoğan, "Togg'a gelmek istediğini söylemiş yönetim kurulu başkanımıza, ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. Varank senden bayağı çekiniyor ya" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.