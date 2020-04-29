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Dünya Pentagondan Türkiyeye tıbbi yardım teşekkürü Örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz
AMERİKA

Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü: Örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.
Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Michael Ryan, "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz." dedi.

Türk ve Amerikan yetkililerinin bir haftadır bu yardımı koordine ettiklerini belirten Ryan, "Türkiye'nin İtalya ve İspanya, İngiltere ve Balkanlar'a yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğinin, ülkelerin zor zamanlarda birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız bir zamanda, Türkiye ABD'ye yardım ederken, ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yardım eli ABD'ye de uzandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
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