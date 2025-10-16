Yeni Şafak
Pentagon'un yeni basın kurallarını reddeden gazeteciler ofislerini boşaltıyor

13:4016/10/2025, Perşembe
DHA
Yeni kurallar, çok sayıda gazeteci tarafından reddedildi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın basın mensuplarına yönelik yeni kurallarını kabul etmeyen gazetecilerin, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etmeye ve ofislerini boşaltmaya başladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini amaçlayan yeni kurallarının, çok sayıda gazeteci tarafından reddedildiği belirtildi.


Yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi, belirlenen saatten önce imzalamayan çok sayıda gazetecinin, bakanlık binasına giriş kartlarını iade ettiği ve basın mensuplarına tahsis edilen ofisleri boşaltmaya başladığı aktarıldı.




