Pentagon'un yeni basın kurallarını reddeden gazeteciler ofislerini boşaltıyor

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini amaçlayan yeni kurallarının, çok sayıda gazeteci tarafından reddedildiği belirtildi.