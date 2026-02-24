Peskov: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Peskov, Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne açık olduklarını söyleyerek, “Barışın sağlanması yönündeki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın çıkarları güvence altına alınacak. Bu konudaki pozisyonumuz net ve tutarlı. Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı” ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönündeki iddiasına değinen Peskov, bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için tehlikeli olduğunu kaydetti. Peskov, “Bu, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini açıkça ihlal ediyor. Bu bilgiyi devam eden müzakereler sürecinde dikkate alacağız. Bu, potansiyel olarak son derece tehlikeli bir bilgi” diye konuştu.