Pezeşkiyan'dan arabuluculuk yapmak isteyen ülkelere: Muhatap ateşi körükleyenler olmalı

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı ülkeler arabuluculuk için girişimlerde bulunmaya başladı. Açık konuşalım. Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve gücünü savunma konusunda en küçük bir tereddüdümüz yoktur. Arabuluculuğun muhatabı, İran halkını küçümseyerek bu ateşi körükleyenler olmalıdır" ifadelerini kullandı.