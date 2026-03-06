Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Pezeşkiyan'dan arabuluculuk yapmak isteyen ülkelere: Muhatap ateşi körükleyenler olmalı

Pezeşkiyan'dan arabuluculuk yapmak isteyen ülkelere: Muhatap ateşi körükleyenler olmalı

15:076/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Mesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD saldırıları nedeniyle arabuluculuk yapmak isteyen ülkelere ilişkin, "Bazı ülkeler arabuluculuk için girişimlerde bulunmaya başladı. Arabuluculuğun muhatabı, İran halkını küçümseyerek bu ateşi körükleyenler olmalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, arabuluculuk girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı ülkeler arabuluculuk için girişimlerde bulunmaya başladı. Açık konuşalım. Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve gücünü savunma konusunda en küçük bir tereddüdümüz yoktur. Arabuluculuğun muhatabı, İran halkını küçümseyerek bu ateşi körükleyenler olmalıdır" ifadelerini kullandı.

#İran
#Mesud Pezeşkiyan
#İsrail
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI: 500 bin konut Antakya, Defne, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı TOKİ isim listesi