Pezeşkiyan'dan arabuluculuk yapmak isteyen ülkelere: Muhatap ateşi körükleyenler olmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD saldırıları nedeniyle arabuluculuk yapmak isteyen ülkelere ilişkin, "Bazı ülkeler arabuluculuk için girişimlerde bulunmaya başladı. Arabuluculuğun muhatabı, İran halkını küçümseyerek bu ateşi körükleyenler olmalıdır" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, arabuluculuk girişimlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı ülkeler arabuluculuk için girişimlerde bulunmaya başladı. Açık konuşalım. Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve gücünü savunma konusunda en küçük bir tereddüdümüz yoktur. Arabuluculuğun muhatabı, İran halkını küçümseyerek bu ateşi körükleyenler olmalıdır" ifadelerini kullandı.