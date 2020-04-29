PKK Afrin’de katliam yaptı: 42 kişi hayatını kaybetti

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde mazot yüklü kamyona yerleştirilen parça ve basınç etkili EYP patlatıldı. İlk belirlemelere göre 3’ü çocuk 42 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yaralılar Hatay ve Afrin merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

MASUM SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Milli Savunma Bakanlığı’nın, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi’nde, bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk 42 masum sivili katletti, 30 sivili de yaraladı.”

TANKERİ GETİREN YAKALANDI

Hatay Valiliği, Afrin’deki terör saldırısına ilişkin, “Patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır” bilgisini verdi. Saldırıyla ilgili olarak bir şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, “Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getiren şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır” denildi.