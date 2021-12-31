PKK camileri cephanelik yaptı

PKK’lı teröristler Ayn el Arap bölgesindeki bir camiye el koydu. Örgüt karargahı ve mühimmat deposu olarak kullanılan caminin altında uzun tüneller tespit edildi.

TSK, Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlediği kentlerde sızmalara karşı yoğun tedbir alıyor. Teröristlerce kazılmış tüneller tek tek bulunup tahrip ediliyor.

Daha önce Suriye’de eylem için okul ve hastaneleri karargaha çeviren PKK’lı teröristler, ibadethanelere de el koyuyor. Ayn El Arap’ta yeni tüneller tespit edildi. Bölgedeki bir caminin örgüt karargahı ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı, altına da değişik istikametlere giden tüneller kazıldığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE PKK'NIN KAZDIĞI TÜNELLER BULUNDU

Terör örgütü PKK, sivillerin kullandığı okul ve hastane gibi kamusal alanlara özellikle üslenip, sivil hassasiyetini ön planda tutan Türkiye’nin hava harekatlarından kurtulmayı amaçlıyor. Bu noktalara yönelik olası operasyonlar ise dünyaya “Türkiye sivilleri vuruyor” yalanıyla yansıtılıyor. Daha önce Afrin, Münbiç, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye’de de PKK’nın kazdığı tüneller bulunmuştu.

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