PKK Kamışlı'da öğrenci velilerine saldırdı

Terör örgütü PKK, işgal altında tuttuğu bölgelerde kendi eğitim müfredatını dayatmak için baskıya devam ediyor. Örgüt, Özel Saade Lisesi, Fırat, Emel ve İttihad gibi dershanelerle ilçedeki diğer okulları 18 Eylül’den bu yana aşamalı şekilde kapattı. Binlerce öğrencinin eğitim aldığı özel okul ve enstitülerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı. Kararın yeni öğretim yılının başlaması ve ücretlerin ödenmesinin ardından verilmesi ise tepkileri daha da arttırdı.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde toplanan veliler, BM karargahı önünde oturma eylemi yaptı. Örgütün verdiği diplomaların geçerli olmadığını belirten protestocular, eski müfredatın devam etmesi ve kapatılan okulların açılmasını istedi. PKK’lı teröristler önce kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Başarılı olamayınca bu kez çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere saldırdı. Eylemi takip eden gazeteciler de darp edildi. Onlarca sivilin tutuklandığı bölgede gerginlik sürüyor.

REKLAM