Dünya PKK Kamışlıda öğrenci velilerine saldırdı
ORTADOĞU

PKK Kamışlı'da öğrenci velilerine saldırdı

Terör örgütü PKK, işgal altında tuttuğu bölgelerde kendi eğitim müfredatını dayatmak için baskıya devam ediyor. Örgüt, Özel Saade Lisesi, Fırat, Emel ve İttihad gibi dershanelerle ilçedeki diğer okulları 18 Eylül’den bu yana aşamalı şekilde kapattı

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK Kamışlıda öğrenci velilerine saldırdı
Binlerce öğrencinin eğitim aldığı özel okul ve enstitülerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı.

Terör örgütü PKK, işgal altında tuttuğu bölgelerde kendi eğitim müfredatını dayatmak için baskıya devam ediyor. Örgüt, Özel Saade Lisesi, Fırat, Emel ve İttihad gibi dershanelerle ilçedeki diğer okulları 18 Eylül’den bu yana aşamalı şekilde kapattı. Binlerce öğrencinin eğitim aldığı özel okul ve enstitülerin kapatılması kararı tepkilere yol açtı. Kararın yeni öğretim yılının başlaması ve ücretlerin ödenmesinin ardından verilmesi ise tepkileri daha da arttırdı.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde toplanan veliler, BM karargahı önünde oturma eylemi yaptı. Örgütün verdiği diplomaların geçerli olmadığını belirten protestocular, eski müfredatın devam etmesi ve kapatılan okulların açılmasını istedi. PKK’lı teröristler önce kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Başarılı olamayınca bu kez çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillere saldırdı. Eylemi takip eden gazeteciler de darp edildi. Onlarca sivilin tutuklandığı bölgede gerginlik sürüyor.

Kamışlı’da cadı avı
GÜNDEM
Kamışlı’da cadı avı
120 yıllık hayal gerçek oluyor

120 yıllık hayal gerçek oluyor

​Cumhurbaşkanı 'babayiğit arıyorum' diyerek çağrı yapmıştı.
Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Yaşasaydı 6 yaşında olacaktı

Ödüren yemek sonrası Ece Melisa'nın annesi çağrı yaptı.
Kılıçdaroğlunun kılavuzu yine PKK: Devlete değil onlara inanıp teröristin DNA raporunu istedi

İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı.
New york'dan sonra Balıkesir'de

New york'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

​Yeni otomobil dünyada çığır açacak.

​Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's büyüme tahminlerini yayınladı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.