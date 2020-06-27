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Dünya PKK maaşlarınaABD zammı
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PKK maaşlarına ABD zammı!

Suriye’de terör örgütü PKK’yı silaha boğan Amerika, örgüte para akıtmaya devam ediyor. Amerika, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından teröristlere 21 milyon dolar verdi. Yardımın ardından terör örgütü, işgalindeki bölgelerde teröristlere ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Amerika Suriye’de terörü beslemeye devam ediyor. Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören “Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası”nın yürürlüğe girmesinin ardından ABD’li yetkililer, terör örgütü YPG/PKK’ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası’nı 17 Haziran’da uygulamaya koyan ABD, terör örgütü YPG/PKK’ya sahip çıktı.

YÜZDE 150 ZAM YAPTILAR

ABD’li yetkililer, söz konusu yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK’ya 21 milyon dolar nakit yardımında bulundu. Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı. Kaynaklar, bu yardımın tek sefere mahsus olmadığını belirterek, ABD’li yetkililerin, terör örgütünün ihtiyaç duyması halinde benzer destekler sağlamayı vadettiğini aktardı.

ABD DIŞİŞLERİ İNKAR ETTİ

ABD öncülüğündeki DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü, konunun muhatabı olarak ABD Dışişleri Bakanlığını gösterdi. ABD Dışişleri ise konuyla ilgisi olmayan genel nitelikli bir açıklama iletti. Koalisyona yeniden “SDG’ye (YPG/PKK) doğrudan mali yardımda bulundunuz mu?” sorusunu yönetilmesi üzerine Sözcü Albay Myles Caggins, SDG adını kullanan YPG/PKK’ya yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini belirtti.

NET AÇIKLAMADAN KORKTU!

Caggins’e, “Aylar önceki sağlık yardımları değil Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?” diye sorulması üzerine ise devreye ABD Dışişleri Bakanlığı girdi. Bakanlık kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti. Böylece ABD öncülüğündeki Koalisyon, tespit edilen son nakit yardımına ilişkin doğrudan ve net açıklamadan kaçındı.

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