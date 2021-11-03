Dünya PKK ve rejimRus üssünde masaya oturdu
ORTADOĞU

PKK ve rejim Rus üssünde masaya oturdu

PKK, “Türkiye Suriye’de operasyon başlatacak” korkusuyla Esed rejimine koştu. Teröristler Rakka’nın doğusundaki Rus üssünde rejim yetkilileriyle görüştü. Heyşa, Ayn İsa ve Münbiç’e konuşlanmaları istendi. Örgüt, rejime Rakka’yı da birlikte yönetmeyi teklif etti.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​PKK ve rejim Rus üssünde masaya oturdu ​
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PKK/SDG’li teröristler Suriye’de önceki gün Esed rejiminin temsilcileriyle bir araya geldi. Rus güçlerinin konuşlandığı Rakka’nın doğu kırsalındaki Şirkrak üssünde gerçekleşen toplantıda, Türkiye’nin bölgeye yapacağı harekat görüşüldü. Teröristler, rejim yetkililerinden askeri güçlerini Heyşa, Ayn İsa ve Münbiç’e yerleştirmesini talep etti. Ayrıca bu bölgelere rejim bayrağı asılacağı ifade edildi. Rakka’nın birlikte yönetilmesi de rejime sunulan tekliflerden bir diğeri. Rakka halkı ise örgüt ve rejim arasındaki görüşmeden rahatsız. Mahalli haber ajanslarına konuşan siviller, özetle “Suriye halkına iradesini dayatan hiçbir grubu veya işgalci devleti kabul etmediklerini” söylediler.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Suriye Milli Ordusu’nun teröristlere yönelik harekatları da devam ediyor. Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, operasyonların teröristleri zayıflatmak ve savaş öncesinde dirençlerini kırmak için gerçekleştirildiğini kaydetti. Hammud, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme öncesi ve sonrasında, hazırlıklarının sürdüğünün altını çizdi. Öte yandan TSK’ya ait SİHA’lar Tel Abyad’ın batısında terör örgütü YPG/PKK’ya ait bir mevziyi vurdu. Operasyonda dört terörist ve iki rejim milisi öldü.

PKK TAKVİYE GÖNDERDİ

PKK/PYD, Rakka’nın kuzey kırsalındaki Tel es-Saman ve Ayn İsa’ya takviye gönderdi. Bölgelere çok sayıda askeri teçhizat ve personel taşıyan kamyonun geldiği aktarıldı. Teröristlerin zorla askere alınan yaklaşık 100 genci araçlara doldurduğu belirtiliyor. Terör örgütü Rakka’nın kuzey kırsalındaki köy ve kasabalarda da interneti kesti, bölgede devriye atıp kontrol noktaları konuşlandırdı. Örgüt, Tel Tamr çevresindeki tünellerin bir kısmına da patlayıcı tuzaklıyor. Mahalli kaynaklar ayrıca, Tel Tamr’a olası harekat esnasında uçakların görüşünü engellemek maksadıyla terör örgütü YPG/PKK’nın yakmak için bölgeye çok sayıda lastik getirdiğini bildirdi.

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