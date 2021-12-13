Dünya PKK yardımdan haraç istiyor Hastanelere saldırıyorlar
ORTADOĞU

PKK yardımdan haraç istiyor: Hastanelere saldırıyorlar

Suriye Deyrizor’da faaliyet gösteren uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları PKK’lı teröristlerin baskısı nedeniyle mağdurlara yardım götüremiyor. Teröristler, yardım kuruluşlarından hem para, hem de kendilerine bağlı teröristlerin önemli pozisyonlarda işe alınmasını istiyor. Örgüte haraç vermeyi kabul etmeyen kuruluşlara ise saldırılar düzenleniyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
​PKK yardımdan haraç istiyor: Hastanelere saldırıyorlar
Deyrizor’daki mağdur halk çalışmaları engellenen kuruluşların yardım faaliyetlerine devam etmesi için eylem yaptı.

Suriye Deyrizor’da faaliyet gösteren uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları PKK’lı teröristlerin baskısı nedeniyle mağdurlara yardımları götüremez hale geldi. Teröristlerin kurduğu “sözde özerk yönetim” yardım kuruluşlarına “lisans belgesi” adı altında haraç kesiyor. Parayı ödemeyen kuruluşların çalışması önce askıya alınıyor sonra da baskı yapılıyor. Yardım kuruluşlarına bağlı sağlık merkezlerine ve doktorlara saldırılar düzenleniyor, görevliler kenti terk etmeye zorlanıyor.

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HEM PARA HEM ELEMAN

  • Bir sivil toplum kuruluşunda çalışan Y.Z., terör örgütünün baskılarını şöyle anlattı: “Kuruluşların sözde özerk yönetimden bir lisans alması gerekiyor. Başvurular önce ‘örgütler komitesine’ sunuluyor. Dosyalar Kamışlı’da çoğunluğu PKK kadrosundan oluşan bir güvenlik komitesine aktarılıyor. Burada pazarlığa başlanıyor. Yardım kuruluşlarından hem para isteniyor hem de kendilerine bağlı kişilerin önemli pozisyonlarda görev yapması konusunda baskı yapılıyor. Bu durumda şartları kabul etmeyenlerin ruhsatları verilmiyor ve çalışmaları engelleniyor. Her geçen gün şartları ağırlaştırıyorlar.”

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HASTANEYİ TARADI

PKK’nın haraç talebini kabul etmeyen yardım kuruluşlarına bağlı sağlık merkezleri, doktorlar ve görevliler ise teröristlerin saldırısına uğruyor. Kasım ayında Sawsan Kalkınma ve Sağlık Derneği, El-Buseyra'daki hastanenin çalışmalarını saldırılar nedeniyle askıya almak zorunda kaldı. Hastanede işe girmek isteyen ve talebi geri çevrilen PKK’lı bir kadın terörist binaya silahlı saldırı düzenledi. Tehditler yağdıran terörist, sağlık personelini hastaneden attı ve işe alınmadığı takdirde geri dönemeyeceklerini söyledi.

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Para vermeyene saldırıyorlar

  • 25 Ekim’de El-Busira kentindeki General Hospital’e bir saldırı düzenlendi. El-Susah kasabasındaki Albaghooz Hope adlı yardım kuruluşunda çalışan mühendis Nidal Adnan el-Hassan da saldırıya uğrayanlardan. Nisan ayında Birth and Charity Yardım Kuruluşu’na ait bir arabaya ateş açılmış ve iki kişi ölmüştü.

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