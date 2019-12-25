PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı: 4’ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, El yapımı patlayıcı yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı.

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’ndeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4’ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı. pic.twitter.com/W6oTKsk1ds — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2019