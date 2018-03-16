PKK’da yine iç infaz

Suriye PKK’sının sözde ‘enformasyon bakanı’ Ömer Alluş, Tel Abyad’da öldürüldü. Terör örgütüyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı bilinen ve ‘Suriye Müstakbel’ isimli bir parti kurma hazırlığı yapan Kürt kökenli Alluş, evinde infaz edildi. PKK’nın Rakka’da Araplarla arabulucuğunu yapan Ömer Alluş’un, susturucu silahlarla öldürüldüğü belirtiliyor. Örgüt içi infaza kurban gittiği belirtilen Alluş, son dönemde PKK’nın Esed rejimiyle sürdürdüğü görüşmelerde baş aktör durumundaydı. Alluş’un, geçtiğimiz 20 günlük süreçte Halep ve Şam’da yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sona ermesini müteakip PKK tarafından 2 gün önce Tel Abyad’a çağrıldığı öğrenildi. Alluş’un infaz edilme nedeni şimdilik bilinmiyor ancak iddialardan biri, Afrin’deki teröristlere Esed güçlerinden yardım getirme çalışmalarında başarısız olması.

NEDENİ MÜNBİÇ Mİ?

PKK’ya bağlı faaliyet gösteren ve içinde bazı Arapların da yer aldığı ‘Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi’ üyesi olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde ‘genel ilişkiler komite başkanı’ şeklinde biliniyordu. Örgütle Araplar arasındaki kilit arabuluculuk rolünü üstlenen Alluş, PKK’nın direktiflerini Rakka’daki sözde meclise aktarıyordu. Ancak Alluş’un Araplarla uzlaşma yanlısı bazı girişimleri nedeniyle son aylarda örgütle görüş ayrılıkları artmıştı. Öldürülen arabulucunun, Rakka ve Fırat Nehri’nin batısındaki Münbiç ilçesinde örgüt etkisini azaltacak bazı fikirler öne sürdüğü ortaya çıkmıştı.

PKK’NIN KARAKUTUSU

Türkiye’nin diplomasi alanında sergilediği başarı, TSK’nın operasyonel hızı, taktik ve manevra beceresi ile birlikte 22 Şubat tarihinde Nubl-Zehra bölgesinde rejim konvoyunun vurulmasıyla gösterilen kararlılık, PKK-Esed görüşmelerini de başarısızlığa uğrattı. Yeni Şafak’ın konuştuğu saha kaynakları, Tel Abyad’ta öldürülen Avukat Ömer Alluş’un Ayn el-Arab’dan başlayarak PKK’nın Esed, ABD, Rusya ve Avrupa ülkeleri ile yürütülen kirli karanlık görüşmelerde etkin isim ve ‘karakutu’ olduğunu belirtiyorlar. Kaynaklar, Alluş’un öldürülmesinin Afrin bozgunu konusunda örgüt geneline verilen bir mesaj olduğu görüşünde.

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