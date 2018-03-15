​PKK'dan Afrin infazı

Terör örgütü PKK'nın sözde enformasyon bakanlığı görevini yürüten Ömer Alluş, Tel Abyat'ta öldürüldü. PKK'nın Esed rejimiyle başlayan görüşmelerinde baş aktör olan Ömer Alluş'un, Afrin konusunda sonuç alınamaması sonrası PKK tarafından infaz edildiği belirtiliyor.

Tel Abyat'taki evinde ölü bulunan Ömer Alluş'un, geçtiğimiz 20 günlük süreçte Halep ve Şam'da yürüttüğü görüşmelerin başarısızlıkla sona ermesin müteakip PKK tarafindan 2 gün önce Tel Abyat'a çağrıldığı bildirildi.

Tel Abyat ve Rakka işgali öncesi kurulan sözde PKK yerel meclislerinin de başkanlığını yapan Ömer Alluş, aynı zamanda örgütün enformasyon bakanı olarak da görev yapıyordu.