Dünya PKKlı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

PKK'lı 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Zap ve Kandik bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

"Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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