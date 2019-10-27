Milli Savunma Bakanlığı Zap ve Kandik bölgelerinde hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
"Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/4x4UVD4xQf
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019