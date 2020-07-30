Çocuk katilleri: PKK'lı hainler Suriye'de yüzlerce çocuğu kaçırıp vahşi yöntemlerle öldürüyor

Teröristler ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinin kuzey kırsalındaki Maşeh köyünde Halid Hamad el-Ani adlı bir genci, bir hafta önce, ‘petrol çaldığı’ suçlamasıyla alıkoydu. Terör örgütü, Ani’yi önce Ömer petrol sahasına, daha sonra da Kisre Cezaevi’ne götürdü. PKK’lılar işkenceyle öldürdükleri 20 yaşındaki gencin ölümüne dair hiçbir neden belirtmeden cesedi dün ailesine teslim etti. PKK, 20 Temmuz’da da fidye için alıkoyduğu 26 yaşındaki başka bir genci işkenceyle öldürmüştü. Yeni Şafak, terör örgütünün Rakka’da kaçırdığı 7 yaşındaki Yasir Halef’i yıkık bir evin duvarına asarak öldürdüğünü de dün manşetten duyurmuştu. Çocukları işkenceyle, kurşunlayarak ya da asarak öldüren ABD destekli vahşiler, sadece temmuzun ilk haftasında ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde 400 genci alıkoyarak zorla silah altına aldı.

n29 Temmuz 2020 tarihli Yeni Şafak manşetin