Dünya PKKnın eroin raporu
AVRUPA

PKK’nın eroin raporu

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol tarafından ‘2019 AB Uyuşturucu Piyasası Raporu’ yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupalıların her yıl uyuşturucuya perakende seviyesinde en az 30 milyar avro harcadığına işaret edilen raporda, “Bu durum, uyuşturucu piyasasını AB’deki organize suç örgütleri için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor” ifadesi kullanıldı. 2002’den beri AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın Avrupa’da ‘organize suça karıştığı’ ve ‘uyuşturucu ticareti yaptığı’ vurgulanan raporda, eroinin AB’ye ulaştırılmasında Balkanlar’ın temel rota olduğu, bu nedenle Türkiye’nin sözkonusu nakil hattını engellemede kritik önem taşıdığı belirtildi. Raporda, Avrupa genelinde uyuşturucuya ödenen paranın yüzde 39’unun kenevire, yüzde 31’inin kokaine, yüzde 25’inin eroine, yüzde 5’inin amfetaminler ve ekstaziye harcandığı kaydedildi. Daha önceki Europol raporlarında, bölücü terör örgütü PKK’nın, uyuşturucudan yıllık 1,5 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde ettiği belirtilmişti. Çocukları ve gençleri zehir batağına sürükleyen PKK, bu alandan kazandığı parayla silah satın alıyor.

PKK’ya 135 tonluk darbe
GÜNDEM
PKK’ya 135 tonluk darbe
CHPnin taht oyunları

CHP'nin taht oyunları

​Erdoğan Külliye'deki CHP'li kumpasını casusluk filmine benzetti.
Teröre destek veren işi kaptı

Teröre destek veren işi kaptı

​Ekrem İmamoğlu HDP/PKK ve uzantılarıyla ittifakın diyetini ödüyor.
Türk Sikorsky

Türk Sikorsky

Hangardan çıktı, teslimatı 2021'de yapılacak.
Kumpas değil proje

Kumpas değil proje

​CHP'de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz.
40 milyar<br>dolar harcadık

40 milyar
dolar harcadık

​Türkiye'de bulunan 370 bin Suriyeli geri döndü.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

Güvenlik şemsiyesi

Güvenlik şemsiyesi

​Terör örgütlerinin 619 saldırısı başarıyla önlendi.
Balkanlar sallandı

Balkanlar sallandı

​100'den fazla artçı sarsıntı: 21 ölü 650 yaralı
Ali Sami Yen'de<br>dramatik son!

Ali Sami Yen'de
dramatik son!

Son dakikalarda yenilen gol, UEFA şansını mucizelere bıraktı.
Zirvede önemli <br>mesajlar verecek

Zirvede önemli
mesajlar verecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tezlerini açıklayacak.
Amaca ulaşana <br>kadar devam edecek

Amaca ulaşana
kadar devam edecek

​Dört saat süren kritik toplantıdan önemli başlıklar.
'Allah-u Ekber'

'Allah-u Ekber'

G.Saray'ın golü sonrası Fatih Terim gündem oldu.
İsrail hapishanelerinde <br>3 günlük yas

İsrail hapishanelerinde
3 günlük yas

​Verilen yemekleri iade edecekler.
3 HDP'li eski <br>başkan tutuklandı

3 HDP'li eski
başkan tutuklandı

​Mardin'de gözaltına alınmışlardı.
Tekne sahibi konuştu

Tekne sahibi konuştu

​İnce, kumpasçıların tekne tatil yaptığını söylemişti.
Para basan şirket <br>iflasın eşiğinde

Para basan şirket
iflasın eşiğinde

​Açıklamayla hisseleri yüzde 20,6 değer kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.