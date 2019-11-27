PKK’nın eroin raporu

Avrupalıların her yıl uyuşturucuya perakende seviyesinde en az 30 milyar avro harcadığına işaret edilen raporda, “Bu durum, uyuşturucu piyasasını AB’deki organize suç örgütleri için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor” ifadesi kullanıldı. 2002’den beri AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın Avrupa’da ‘organize suça karıştığı’ ve ‘uyuşturucu ticareti yaptığı’ vurgulanan raporda, eroinin AB’ye ulaştırılmasında Balkanlar’ın temel rota olduğu, bu nedenle Türkiye’nin sözkonusu nakil hattını engellemede kritik önem taşıdığı belirtildi. Raporda, Avrupa genelinde uyuşturucuya ödenen paranın yüzde 39’unun kenevire, yüzde 31’inin kokaine, yüzde 25’inin eroine, yüzde 5’inin amfetaminler ve ekstaziye harcandığı kaydedildi. Daha önceki Europol raporlarında, bölücü terör örgütü PKK’nın, uyuşturucudan yıllık 1,5 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde ettiği belirtilmişti. Çocukları ve gençleri zehir batağına sürükleyen PKK, bu alandan kazandığı parayla silah satın alıyor.

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