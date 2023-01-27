Polonya Ukrayna’ya 60 tank daha verecek

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kanada basınına verdiği röportajda Ukrayna’ya Alman Leopard 2 tanklarının dışında 60 tank daha vereceklerini söyledi.
Batılı müttefiklerin Ukrayna’ya modern tank tedariki konusunda anlaşmaya varmasında Polonya’nın rolüne dikkat çeken Başbakan Mateusz Morawiecki, "Polonya’nın rolü diğer ülkeleri ikna etmede yardımcı oldu" dedi.
Polonya’nın 6 ay kadar önce Ukrayna’ya 250’den fazla tank veren ilk ülke olduğunu ifade eden Mateusz Morawiecki, 14 adet Leopard 2 tankının yanı sıra 60 adet modernize edilmiş tank daha vereceklerini söyledi. 60 tankın 30 tanesinin Polonya yapımı PT-91 Twardy ana muharebe tankı olacağını belirten Morawiecki, geri kalan 30 tankın modeli hakkında ise bilgi vermedi.