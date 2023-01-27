Polonya Ukrayna’ya 60 tank daha verecek

Rusya ve Ukrayna arasında yapılan ikincil görüşmede hem Ukrayna hem Rusya arasında sivillerin tahliye edilmesi noktasında insani bir koridor oluşturulmasına ilişkin bir görüş belirtildi. Bu sıcak gelişmenin akabinde şimdilik kurulan ateşkes sonrasında olası bir harekat gerçekleşmesine karşın Ukrayna'nın silah ve ordu gücü; uçak, asker, tank, füze, siha sayılarını haberimizde sizin için detaylı olarak derledik. İşte Ukrayna'ya dair ordu, silah ve askeri gücüne dair bütün gelişmeler...