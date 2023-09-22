Polonya Ukrayna’ya silah vermeyecek

Rus işgali başladığından bu yana Ukrayna’nın Avrupa’daki en büyük destekçisi olan Polonya ile Kiev yönetimi arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Varşova yönetimi, tahıl ithalatıyla ilgili anlaşmazlığın büyümesinin hemen ardından Ukrayna’ya bundan böyle silah göndermeyeceklerini açıkladı. Polonya’nın Macaristan ve Slovakya ile beraber kendi çiftçilerinin çıkarlarını korumak amacıyla geçtiğimiz mayıs ayından itibaren Ukrayna’dan tahıl ürünleri başta olmak üzere çok sayıda gıda ve tarım ürününün ithaline yasak getirmişti. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği’nin (AB) ithalat yasağını sonlandırma kararına rağmen 3 ülkenin politikalarını devam ettirmesine Kiev’den çok sert tepki gelmişti. Son olarak Kiev yönetiminin ilgili ülkeleri Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etmesi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yasakçı ülkeler hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kullandığı olumsuz ifadeler bardağı taşırdı.





Silah göndermeyeceğiz

İki ülke arasında gerginliğin artması üzerine çarşamba günü açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin artık Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini söyledi. Polonya medyasına konuşan Morawiecki, Polonya’nın Rusya’ya karşı kazanılacak zafere yardımcı olduğunu ancak Ukrayna’dan yapılan tahıl ithalatının Polonya pazarını tahribini kabul edemeyeceğini söyledi. Morawiecki, Ukrayna tahılının transit geçişinin süreceğini belirterek “Polonya bu geçişten dolayı herhangi bir maliyete katlanmıyor. Aksine, bundan kazanç sağladığımız söylenebilir” ifadesini kullandı. Polonya’nın Ukrayna’nın güvenliğini kesinlikle riske atmayacağının altını çizen Morawiecki, “Rzeszow’daki askeri ikmal merkezimiz, Amerikalılar ve NATO ile mutabık kalarak şimdiye kadar yerine getirdiği ve getireceği rolün aynısını yerine getirmektedir” şeklinde konuştu.





Büyükelçiyi çağırdılar

Zelenski’nin salı günü BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada üstü kapalı Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Slovakya ve Romanya’yı eleştirerek, “Avrupa’daki bazı dostlarımızın politika tiyatrosunda dayanışma rolü oynayarak Ukrayna tahılı konusunda gerilim filmi çekmeleri rahatsız edici. Kendi rollerini oynuyor gibi görünseler de gerçekte Moskova’daki aktör için sahnenin hazırlanmasına yardımcı oluyorlar” şeklindeki sert sözleri üzerine, Ukrayna’nın Varşova Büyükelçisi Wasyl Zwarycz, Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski tarafından kabul edilen Zwarycz’e, Zelenski’nin sözleri karşısında Polonya’nın güçlü protestosunun dile getirildiği kaydedildi. Ukraynalı Büyükelçi’ye Polonya’ya çok taraflı forumlarda baskı yapmanın, uluslararası mahkemelere şikayette bulunmanın iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde uygun yöntemler olmadığı ifade edildiği belirtildi.



