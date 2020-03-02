Dünya Portekizde ilk koronavirüs vakaları görüldü
AVRUPA

Portekiz'de ilk koronavirüs vakaları görüldü

Portekiz'de ilk koronavirüs vakaları görüldü

Portekiz'de ilk kez koronavirüs vakası görüldüğü ve virüs telhis edilen 2 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü Portekiz’e de sıçradı. Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk kez koronavirüs görüldüğünü duyurdu.

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Yurt dışı seyahatinden dönen 2 kişide virüs teşhis edildiği ifade edilen Temido, hastaların Porto'daki bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Temido, vakalardan birinin 60 yaşında olduğunu ve yakın zamanda İtalya’ya seyahat gerçekleştirdiğini, 33 yaşındaki diğer hastanın ise İspanya’nın Valencia kentine seyahat ettiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Temido, İtalya ve Çin’den gelenler de dahil olmak üzere ülkeye gelen yolcuların denetiminin genişletileceğini ifade etti.

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