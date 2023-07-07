Prigojin St. Petersburg’da: Evine düzenlenen baskının görüntüleri yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda kazan kaldırarak Moskova’ya yürüyen Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin’nin nerede olduğu ortaya çıktı. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, isyan sonrası kayıplara karışan Prigojin’in, Rusya’da olduğunu açıkladı. Rus medyası, isyanın ele başı hakkında “vatan haini” ifadelerini kullanırken, Rus güvenlik güçlerinin Prigojin’in evine düzenlediği baskının görüntülerini yayınladı. Öte yandan isyan girişiminin bastırılmasında aracı olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Progojin’in Rusya’nın St. Petersburg kentinde olduğunu açıkladı.





PUTİN İNTİKAM ALMAK İSTEMİYOR

Düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Belaruslu lider, Wagner’in bir Rus şirketi olduğunu, liderinin nerede olduğu sorusunun kendisine sorulmaması gerektiğini belirterek, “Bu bir Rus şirketi. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri kamplarında. Prigojin’e gelince, o St. Petersburg’da. Belarus topraklarında değil” dedi. Putin’in Prigojin’den intikam almak istemediğini belirten Lukaşenko, “Prigojin şu anda da özgür. Telefonda birkaç kez konuştuk” ifadelerini kullandı.





10 MİLYAR RUBLE VE SAYISIZ SİLAH

Wagner isyanı ile sarsılan Moskova yönetimi, hadisenin izlerini silmek için var gücüyle çalışıyor. Wagner destekçisi medya kuruluşları bir bir kapatılırken, Rus İzvestia gazetesi Prigojin’in evine düzenlenen baskının görüntülerini yayınladı. Prigojin’in ofisinin de yer aldığı özel mülke yapılan baskında 10 milyar Ruble para ve çok sayıda kutu ele geçirildi. Prigojin’in malikanesinin çok lüks bir şekilde dizayn edildiği görülürken, evden çok sayıda

silah ve tüfek çıktı.





PERUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Baskında dikkat çeken bir diğer detay peruklar oldu. Prigojin’in ofisinde yer alan bir dolapta, farklı renk ve modellerdeki peruklar çıktı. Evde bulunan çerçeveli bir tabloda ise, Prigojin’in düşmanlarının kopmuş kafalarına ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf bulundu. Özel yüzme havuzu, helikopter pisti, sauna, spor salonu ve tıbbi muayenehane gibi özel bölümleri olan ultra lüks evde ayrıca Prigojin’in dua etmek için kullandığı özel bir ibadethane olduğu görüldü.





“HAİN” İLAN EDİLDİ

Rusya’nın devlet televizyonu Russia-1’de çarşamba günü yayınlanan 60 Dakika adlı programda Wagner patronu “hain” olarak damgalandı. İzleyicilere Prigozhin hakkındaki ceza davasının tüm hızıyla devam ettiği söylendi. 60 Dakika programının sunucusu Rus milletvekili Yevgeny Popov, Prigozhin’in “hain” olduğunu söyledi ve polisin Prigozhin’in Saint Petersburg’daki ofisine ve konutuna yaptığı baskınlar sırasında çekilen video görüntüleri, Wagner şefinin suçluluğunun kanıtı olarak gösterildi.





KREMLİN: TAKİP ETMİYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından Rusya’da olduğu açıklanan Wagner lideri Evgeny Prigojin’in hareketlerini takip etmediklerini söyledi. Peskov, Yevgeni “Prigojin’in hareketlerini takip etmiyoruz” dedi. Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lukaşenko arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin tarihinin ve detaylarının henüz netleşmediğini söyledi.



